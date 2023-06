Viața de lux a fiului ministrului rus al apărării, devenit vedetă pop. „Nu trebuie să fugă pentru a evita mobilizarea. Este odrasla unui VIP”

Danila Șebunov, pe numele de scenă „Șeba”, are 22 de ani, și este fiul ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, și al Elenei Șebunova, o însoțitoare de zbor cu care oficialul rus a avut o relație la începutul anilor 2000.

Viață de lux pentru Șeba, fiul lui Șoigu

Viața de lux a ministrului rus al apărării a stârnit indignare în Rusia, în contextul în care acesta nu a fost înrolat în armată, ducând în schimb o viață fără griji, relaxându-se în vacanțe exotice, în timp ce rușii de vârsta lui au fost trimiși să lupte în Ucraina. De altfel, în luna septembrie a anului trecut, în timp ce Ministerul rus al Apărării chema la arme circa 300.000 de recruți în contextul mobilizării parțiale decretate de Kremlin, tânărul artist posta pe rețelele de socializare poze din vacanța sa într-o stațiune din Turcia.

Detalii despre viața de lux a lui Șeba au fost scoase la iveală de către echipa de investigații a lui Alexei Navalnîi. „Uneori, pentru a ascunde bine ceva, trebuie să îl pui în locul cel mai proeminent. L-am găsit pe fiul de 22 de ani al lui Shoigu. Nu într-o tranșee, nu pe front și nici în Șebekino. L-am găsit pe lista de hituri a Europa Plus”, a scris pe Tweeter Maria Pevcih, șefa de investigații a echipei lui Navalnîi la Fundația Anticorupție.

Иногда, чтобы что-то хорошо спрятать, нужно положить это на самое видное место. Мы нашли 22-летнего сына Шойгу. Не в окопе, не на фронте и не в Шебекино. Мы нашли его в хит-параде Европы Плюс. — Maria Pevchikh (@pevchikh)

„Șeba nu are nevoie de o citație militară. Nu are nevoie să fugă pentru a scăpa de mobilizare. Este odrasla unui VIP. Tatăl lui nu are de gând să-l trimită pe front”, a declarat Maria Pevcih, pentru publicația britanică The Telegraph.

Carieră muzicală pentru fiul lui Șoigu

De altfel, fiul ministrului rus al apărării și-a început cariera muzicală cu doar câteva zile înainte de i, declanșat de către Moscova în februarie 2022. Acesta a început prin a publica cover-uri pe Tik Tok, iar apoi și-a lansat propriile piese și videoclipuri. Dacă la început, canalul său de YouTube avea doar câteva sute de abonați, videoclipul său de debut, „Let me in”, a avut peste 90.000 de vizualizări.

Ca orice VIP care se respectă, Șeba își etalează viața de lux pe rețelele de socializare acolo unde posta în mod curent fotografii cu viața sa opulentă. susțin că pe contul de Instagram al fiului lui Șoigu erau postate de la poze cu apusuri surprinse în stațiuni de lux, la imagini în timp ce conduce pe străzile Moscovei într-o decapotabilă, dar și fotografii de la Cupa Mondială de anul trecut din Qatar.

„Am auzit că se răcește vremea la Moscova. Iată câteva fotografii fierbinți pentru voi!”, a scris Șeba în timp ce se relaxa într-o vacanță în Turcia. Acesta și-a blocat conturile de pe rețelele de socializare în urma acestei anchete jurnalistice ce a făcut publică identitatea sa.

„Fiul lui Șoigu nu ascunde absolut nimic. Din contră. Producătorii și oamenii de PR lucrează pentru el, există un milion de fotografii și povești pe rețelele sale sociale. Milioanele de ruble furate de Șoigu sunt investite într-o odraslă de elită, astfel încât copilul să se distreze – cântă, dansează și se distrează în timpul războiului”, a mai scris pe Tweeter Maria Pevcih.

Serghei Șoigu este ministrul apărării din anul 2012, este căsătorit și are două fiice. Acesta însă neagă relația extraconjugală din care au rezultat cel puțin doi copii. Șeba ar fi fiul cel mare al Elenei Șebunova, o fostă însoțitoare de bord care a devenit cunoscută în anii 2000 pentru relația cu Șoigu. Aceasta este proprietara unei companii care a obținut mai multe contracte chiar cu Ministerul Apărării.