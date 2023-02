Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România 2023. Care a fost reacția Faimoasei: „Sunt foarte fericită”

După o lună petrecută în jungla dominicană, Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România 2023. Faimoasa a fost nominalizată colectiv de echipa sa.

Ce a spus Vica Blochina după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023

După un consiliu emoționant, în care a fost anunțat și faptul că, din motive medicale, a urmat momentul în care Daniel Pavel a anunțat cine a obținut cele mai puține voturi din partea publicului.

. Fosta balerină a ajuns în această situația în urma votului colectiv, însă a mărturisit că se aștepta la acest lucru, atât din cauza rezultatelor mai slabe de pe traseu, dar și din cauza atitudinii.

După ce și-a auzit numele și a aflat că pleacă acasă, Vica Blochina nu a fost supărată, ba chiar a mărturisit că își dorea ca acest lucru să se întâmple.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv , dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa.

Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a spus Vica Blochina.

„Survivor România este cea mai grea competiție”

De asemenea, Faimoasa a precizat că Survivor România a reprezentat cea mai grea emisiune la care a participat vreodată, iar la final le-a mulțumit atât colegilor săi de echipă, cât și Războinicilor, pentru că au făcut parte din această experiență.

„Survivor România, cu vasta mea experiență de reality, este cea mai grea competiție, pentru oricine. Eu cred că e cea mai grea competiție din lume.

Sunt foarte fericită că am făcut parte din această echipă. Sunt foarte fericită că am cunoscut oamenii ăștia. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am avut echipa adversă de Războinici, care sunt minunați. A făcut față, deci mi-a plăcut foarte mult”, a încheiat Vica.