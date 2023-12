Vica Blochina, un nou atac la adresa Oanei Roman. Ce spune vedeta despre motivul real al despărțirii de Marius Elisei: „ L-a lovit, l-a făcut în toate felurile”

Continuă scanadul dintre Vica Blochina și Oana Roman. Blondina a dezvăluit care au fost, de fapt, motivele care au dus la destrămărea căsniciei fiicei fostului premier. Marius Elisei ar fi fost umilit adesea în relație.

Vica Blochina, atac dur la adresa Oanei Roman și al lui Marius Elisei

Oana Roman duce un război pe mai multe fronturi de la despărțirea de Marius Elisei. Pe de o parte,

Pe de altă parte, trebuie să facă față și . Blondina nu vrea să îngroape securea războiului și a făcut noi dezvăluiri din căsnicia fiicei fostului premier.

Recent, spunea că Oana Roman își editează fotografiile pe care le publică în mediul online și își minte urmăritorii cu o imagine falsă, iar acum, Vica Blochina a susținut că aceasta și-ar fi pus fostul soț, de multe ori, în situații umilitoare.

Blondina a povestit un episod căreia spune că i-a fost martoră, susținând vorbele lui Marius Elisei. În urmă cu câteva săptămâni, bărbatul susținea că Oana Roman este supărată, de fapt,

„L-a lovit”

Astfel că, Vica Blochina a povestit că, în timp ce se jucau un joc de societate, Oana Roman s-ar fi supărat că partenerul său a consumat două pahare de vin și l-ar fi pedepsit aspru: cu câteva palme.

„Marius Elisei a suportat cât a suportat, apoi a fugit definitiv. A găsit una bună şi aia a fost, Slavă Domnului! Şi-a dat seama că e greu cu balaurul. Jucam cărţi la ei acasă şi omul băuse două guri de vin, s-a ridicat de pe scaun Oana şi i-a dat trei palme peste cap.

Eram eu, ei doi şi încă un cuplu la masă, jucam canastă, Marius făcea grătar, omul chiar nu era beat sau ceva. Zici că era sluga ei, efectiv s-a ridicat de pe scaun şi l-a lovit! L-a înjurat, l-a făcut în toate felurile. Noi am plecat acasă după acest episod de ruşine”, a declarat Vica Blochina pentru

În plus, blondina a subliniat că, în acest moment, Oana Roman nu mai are prieteni adevărați și că mulți o vorbesc pe la spate. „Ea a început să vorbească urât după ce am scris că ea e grasă şi îşi retuşează pozele.

Eu nu am nimic de ascuns, de ce să mint? Tu ştii câte mesaje primesc de la oameni despre ea? Câţi au râs de ea… Inclusiv dintre prietenii ei. Ea nu are prieteni adevăraţi, nu a păstrat nimeni prietenia oamenilor. Nimeni nu îi ia apărarea, ea nu ştia să păstreze oamenii aproape. Toată lumea trebuie să facă ce vrea ea, altfel nu se poate”, a adăugat Vica Blochina.