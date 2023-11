Marius Elisei, reacție furibundă după ce Oana Roman îl acuză că și-a abandonat fiica: ”I-a plecat sluga de acasă”

Marius Elisei îi răspunde dur Oanei Roman după ce aceasta l-a acuzat în mediul online că, după ce s-au despărțit, nu se mai interesează de fiica lor, Isabela. Bărbatul neagă acuzațiile vedetei și, mai mult decât, crede că aceasta nu face decât să se victimizeze.

Și-a abandonat Marius Elisei fiica așa cum spune Oana Roman? Cum se apără bărbatul

, de care s-a separat la începutul lui 2023. Se apără spunând că se ocupă, de fapt, în continuare de creșterea fetiței lor. Mai exact, încearcă să-i fie alături în weekenduri și este de părere că Oana Roman nu vrea decât să se plângă.

Pe lângă toate acestea, bărbatul a ironizat-o pe Oana Roman precizând că a rămas fără ”slugă”, făcând referire la rolul pe care l-ar fi avut el în căsnicie. Marius Elisei mai spune că niciodată Oana Roman nu a fost mulțumită de el pe parcursul mariajului. Totodată, el s-a comparat cu Petre Roman, tatăl Oanei Roman, amintind afirmațiile ei potrivit cărora nu mai este contactată de acesta.

”I-a plecat sluga de acasă care nu făcea nimic și nu era capabil de nimic și bun de nimic?! Ei asta îi place, să se plângă, să se victimizeze. Ce înseamnă că nu mă implic în creșterea Isabelei? Eu sunt în weekend, nu sunt în cursul săptămânii.

Când îți pleacă sluga de acasă, care făcea multe, iar pe tine nu te încânta cu mai nimic, mna.. nu mai contează. Nu eram bun nici așa, nici așa! Acum poate să spună într-adevăr că le facea ea pe toate. Eu nu mi-am abandonat copilul, asta înseamnă că și taicăso a abandonat-o pe ea, că zicea că nu vorbește cu ea, nu o sună, nu o bagă în seamă?!”, a declarat Marius Elisei pentru

Marius Elisei, despre Oana Roman: ”Niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă ”

Marius Elisei se mai apără declarând că timp de 10 ani cât a fost căsătorit cu Oana Roman nu a făcut decât să se străduiască să le fie bine și că ”a înghițit multe fapte urâte”. De asemenea, el o acuză la rândul său pe Oana Roman că nu se ocupa de nimic când erau împreună.

Bărbatul a făcut referire și la noua sa relație, mai exact la cadru medical. I se pare normal să-și facă o nouă iubită, în urma despărțirii de Oana Roman: ”Să stau singur până la bătrânețe?”, se mai apără el.

”Eu am tras 10 ani în relația cu ea ca să fie bine, m-am chinuit și m-am rupt pe mine doar ca să ne fie bine. Am trecut și am înghițit peste multe fapte urâte pe care le face în continuare. Asta ce înseamnă? Să stau până la bâtrânețe, până la 60 de ani și să rămân singur.

Păi cine mă mai ia? Sunt niște văicăreli pentru că i-a plecat sluga de acasă. Ea nu făcea nimic nici atunci (n.r. când erau într-o relație). Acum a dat de greu?”, s-a mai apărat Marius Elisei, într-un răspuns pentru publicația menționată.