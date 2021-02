Vice-premierul României, Dan Barna, anunț important: “Sporurile bugetarilor vor dispărea anul acesta”

Dan Barna, vice-premierul României, a analizat marți, la Digi24, situația veniturilor și sporurilor bugetarilor, pensiile speciale și alcătuirea bugetului pentru anul 2021, declarând că: “sporurile vor dispărea anul acesta când vom pune în dezbatere legea salarizării unice”.

Liderul USR-PLUS a declarat în urmă cu câteva zile că nu exclude scenariul în care anumite persoane din aparatul bugetar vor fi disponibilizate în 2021.

După ce a fost aprobat proiectul de eliminare a pensiilor speciale, Barna a declarat că vor exista și alte categorii sociale cărora li se vor fi eliminate aceste privilegii.

Dan Barna, anunț important: “Sporurile bugetarilor vor fi eliminate anul acesta”

“Vom avea anul acesta în dezbatere o nouă lege a salarizării în care să clarificăm sporurile și veniturile bugetarilor, pentru a nu avea discrepanțe uriașe, este foarte greu dacă nu vii cu o reformă sistemică, aceasta este una dintre cele patru reforme mari cerute de Comisia Europeană.

Sporurile vor dispărea prin legea salarizării unitare, va fi o nouă formulă venită de la Ministerul Muncii. Nu este un obiectiv scăderea veniturilor bugetarilor, ci vrem să structurăm veniturile pentru a fi predictibile, să fie un salariu just în funcție de competența jobului.

Reforma despre care vorbim este o formulă la care lucrăm, va veni în Parlament, salariile din sectorul public vor veni într-o logică coerentă, unele majorate, altele vor rămâne la fel.

Persoanele care trec doar să semneze, pentru că în continuare aud aceste lucruri, da, categoric, nu se justifică să existe acești angajați”, a declarat Dan Barna la Digi24.

Barna, despre bugetul României: “Este cel mai bun pe care îl puteam avea”

“Este un buget echilibrat și este cel mai bun buget pe care l-ar fi putut avea România cu acest deficit asumat de 7.16%.

Este un buget cu sume fără precedent în zona investițiilor și infrastructurii, sunt sume mai mari la sănătate și educație. Nu este un buget perfect, dar este cel mai bun pe care îl puteam face în aceste condiții.

Nu vom depune amendamente în Parlament, nu a fost realizat ușor, suntem la finalul lunii februarie și s-a văzut că s-a muncit intens în ultimele două-trei săptămâni pentru a așeza acest buget.

E prima dată când sunt bani pentru reparat vagoane și reparat infrastructura feroviară, sunt bani pentru începerea construcției de autostrăzi.

Este un buget care presupune pe finalul anului să avem o creștere economică, dar sunt sigur că asta se va întâmpla odată cu succesul campaniei de vaccinare. Decizia pe care am luat-o în coaliție este să nu venim cu amendamente la buget”, a adăugat vice-premierul României.

Vice-premier: “Fiecare partid își analizează proprii miniștri”

“Fiecare partid din coaliție își analizează proprii miniștri, asta e clar, evident că prim-ministrul poate să facă o analiză a întregului cabinet.

Am văzut diverse opinii dinspre ‘ținătorii de grijă ai guvernului’ că există liste scurte pentru diferite ministere, nu există discuția de înlocuire a niciunui ministru.

Categoric prim-ministrul poate remania un ministru din USR, dar asta presupune remanierea întregii coaliții.

Este o coaliție, are reguli foarte clare, sunt trei parteneri la masă, fiecare are un număr de miniștri, asta e funcționalitatea, nu există alta. Fiecare partid are propria echipă și este responsabilă de această echipă”, a afirmat Barna.

Liderul USR-PLUS: “Am eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor, vom găsi soluții și pentru celelalte”

“Am eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor, era primul pas tocmai ca mesaj și credibilitate, nu neapărat ca impact bugetar, acesta fiind redus. Dacă noi, parlamentarii, nu am fi început cu noi, nu am fi putut să spunem celorlaltor categorii să renunțe la aceste pensii.

Vom discuta cea mai bună variantă pentru fiecare categorie în parte, problema legii adoptată de anul trecut a fost că era neconstituțională.

Pentru fiecare categorie trebuie să ai o lege distinctă, respectând cadrul legal. Unele pensii pot fi eliminate, altele nu, conform deciziilor Curții Constituționale a României”, a adăugat Barna.