Victor Angelescu anunță primul transfer la Rapid: „Va veni zilele următoare!”

Finanțatorul Rapidului a vorbit și despre situația lui Adrian Mutu, explicând că poate pleca de la club dacă i se va plăti clauza de reziliere.

Victor Angelescu anunță primul transfer la Rapid

Victor Angelescu a anunțat că Gicu Grozav nu va , dar că giuleștenii vor aduce în următoarele zile un atacant:

„Nu ne-am înțeles cu Grozav! E o pistă închisă și atât! L-am dorit, ne place ca jucător și cam atât, nu știu ce aș putea să mai comentez.

Sperăm să realizăm primul transfer în zilele următoare. Pe parte ofensivă o să aducem un jucător”.

„N-am vorbit nimic cu Adi Mutu, am auzit doar din presă, nu știu dacă e real sau nu, am aflat din presă, nu am avut contact cu cineva de-acolo, nu cred că se pune problema plecării.

Contractul e destul de clar al lui Adi Mutu, e o clauză de reziliere de ambele părți, dacă plătește cineva clauza, atunci poate să plece”, a mai spus Victor Angelescu, la TV .

„Trebuie să câștigăm cu Sepsi!”

și a vorbit despre primul meci oficial al Rapidului din 2023, care va fi împotriva lui Sepsi, vorbind despre importanța victoriei, în vederea obținerii unui loc de play-off.

„Din câte mi-a spus Adi, este mulțumit de echipă, dar noi trebuie să câștigăm cu Sepsi, e un meci important cu două echipe foarte bune și va fi o partidă grea.

Indiferent de ce se va întâmpla, cred că ambele vor ajunge în play-off, dar până nu avem numărul de puncte necesar, nu stăm liniștiți.

Din punctul meu de vedere, un antrenor trebuie să aibă licențe pentru a putea antrena în primele ligi din România! Consider că este corect să fie așa, dar nu vreau să fac multe comentarii pe acest subiect”, a mai spus Victor Angelescu.