„Băi, voi ați luat-o razna toți?”. Horia Ivanovici nu a mai rezistat la răspunsul lui Dragomir la întrebarea „Miculescu sau Louis Munteanu?”

Odată devenită se gândește acum la sezonul viitor. Unul în care are planuri mărețe, patronul Deziderat pentru care este dispus să bage adânc mâna în buzunar.

Horia Ivanovici, contre cu Dumitru Dragomir la comparația David Miculescu vs Louis Munteanu

iar unul dintre numele vehiculate este cel al lui Louis Munteanu. Acesta a făcut un sezon excelent în tricoul Farului, dar pentru a-l aduce la formația sa Becali va trebui să negocieze cu Fiorentina, club de care aparține. Și nu pare dispus să plătească 1,5 milioane de euro, cât ar solicita italienii.

ADVERTISEMENT

Deși a spus de nenumărate ori că are nevoie de un atacant de mare valoare, patronul FCSB are o soluție de avarie și în propria ogradă. După evoluțiile din ultima perioadă el pare a fi dispus să-i acorde o nouă șansă și lui

„Dacă aș fi eu la FCSB, cu Miculescu aș începe echipa. Chiar dacă jocul lui nu iese în evidență. Dar cine este de meserie vede ce spații creează pentru alții, ce bine lovește mingea…”, este analiza lui Dumitru Dragomir care a dat naștere unei polemici aprinse.

ADVERTISEMENT

„Hai să-ți pun o întrebare, ca să înțeleagă oamenii mai bine. Dacă ai fi patron, pe cine ai alege? Doar unul… Pe Miculescu sau pe Louis Munteanu?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe fostul președinte al LPF la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, de la 13:30.

„Pe Miculescu!”, a răspuns sec Dragomir, stârnind o reacție aprigă a moderatorului: „Nu pot să cred așa ceva! Între Miculescu și Louis Munteanu îl alegi pe Miculescu?”. „Bineînțeles”, e tot mai categoric nea’ Mitică.

ADVERTISEMENT

„Voi ați luat-o razna toți? De unde o scoateți pe asta? Deci tu între Miculescu și Louis Munteanu îl alegi pe Miculescu? De ce? În fața lui Louis Munteanu? L-ai văzut pe băiatul ăla cum se demarcă, ce execuții are? Hagi a zis că e de departe cel mai bun atacant”, încearcă Ivanovici să-și convingă partenerul de dialog.

„Categoric îl aleg pe Miculescu! Hagi zice așa că vrea să-l vândă. Așa cred eu. Pentru că și eu sunt de meserie antrenor. A, că s-ar putea ca el să aibă dreptate e altceva. Dar tu m-ai întrebat părerea mea. Eu pe Miculescu îl aleg”, nu dă Dumitru Dragomir nici măcar un singur pas înapoi.

ADVERTISEMENT

Profeția lui Dumitru Dragomir despre David Miculescu: „Poate da 30 de goluri într-un an”

Dialogul aprins a continuat mai departe, dar Dumitru Dragomir și-a expus argumentele „tehnice” după care s-a luat în evaluarea sa. În plus, a mai descoperit o „perlă” cu ajutorul căreia Miculescu ar putea deveni un atacant de mare clasă.

„Voi sunteți țăcăniți? Eu îl aleg de cinci ori pe Louis Munteanu. O să mai vedem… Mi-ar plăcea să vină Louis Munteanu la FCSB. Deci m-ai lăsat pfaff cu Miculescu. Chiar vezi ceva la el. Ai ochiul ăla format?”, a mai făcut o ultimă încercare Horia Ivanovici să-i schimbe părerea „Oracolului”.

„Dacă are un jucător de creație, care să-i dea pase, cum erau Stoica și cu Boloni la Steaua, iese golgheter an de an. Dă 30 de goluri pe an. Nu știu cu cât se va putea vinde. Nu depinde de el. Depinde de un mijlocaș care să-i dea pase ca lumea.

Știi că din toată echipa FCSB numai unul singur are curajul să paseze, să dea mingi filtrante? Numai Octavian Popescu. Olaru e pe alt stil. Pase filtrante, care încearcă să le dea cotite, e numai unul singur. Uită-te și ai să vezi. Restul sunt liniari. Fii atent aici ce-ți spun. Au valoare, dar nu au curajul să încerce.

Știi de ce de foarte multe ori e neplăcut Octavian Popescu? Pentru că greșește. Știi de ce greșește? Pentru că-și asumă riscuri. Și alții nu și le asumă”, a încheiat Dumitru Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiune disponibiă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare miercuri, de la ora 10:30.

Horia Ivanovici si Mitica Dragomir S-AU INCINS IN DIRECT pe tema TRANSFERURILE FCSB