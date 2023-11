Victor Angelescu, despre ascensiunea Rapidului. “A fost greu, dar știam că vom reuși”

din Liga 4 până la lupta pentru titlu. Acționarul din Giulești susține că parcursul a fost unul foarte greu, însă a știut mereu că echipa va ajunge la succes.

Victor Angelescu, despre ascensiunea Rapidului

La SUFLET DE RAPIDIST, despre ascensiunea Rapidului și despre greutățile acestui parcurs. Acționarul giuleștenilor era sigur că acest proiect va reuși. Totodată, laudă toți oamenii care s-au angrenat în procesul de a o readuce pe Rapid în primul eșalon.

“Sincer, da. De asta am intrat. Altfel, de ce aș fi venit în acel moment? Eu am venit imediat când s-a terminat liga a patra, după meciurile de baraj. Chiar credeam că pot să ajut ca Rapidul să ajungă în Liga 1 și să fie o forță.

Cu Nico (n.r. Daniel Niculae) și el crede asta, și cu Pancu la acea vreme. Toți care au fost de atunci în proiect. Visam la treaba asta, e clar. Poate am făcut-o mai repede decât ne așteptam, până la urmă am avut o singură sincopă, un an în plus de Liga a 2-a, în care nu am reușit să promovăm.

În rest, eu mă așteptam, poate s-a întâmplat mai repede, dar mă bucur că am reușit. Acum nu cred că mă gândeam acum 6 ani că acum o să ajunge să ne batem pentru titlu. Înseamnă că toată lumea care a fost implicată a făcut pașii corecți”, a declarat acționarul de la Rapid.

“Mă bucur că am reușit să îl convingem și pe domnul Șucu”

“Am avut și fondul de investiții o perioadă, în care aveau și ei jumătate. Nu am fost chiar singuri. Eu am ținut finanțarea 50% tot timpul, nu a fost exclusiv a mea. Am avut acel an în care am rămas în Liga a 2-a și a trebuit să avem din nou un buget bun, pentru a încerca să promovăm.

Orice ar fi, am fi rămas, pentru că investițiile erau deja făcute. Tot timpul am avut în minte că în momentul în care Rapidul va reveni la Liga 1, singur cineva, cum s-a și întâmplat, va veni și mă bucur foarte mult că eu și Daniel Niculae am reușit să îl convingem pe domnul Șucu să intre.

Eram sigur că va veni cineva, ne va ajuta și vom putea duce Rapidul mai sus. Liga 1 e altceva față de ligile inferioare. A fost greu, dar a fost ceva ce am preconizat”, a mai spus Victor Angelescu.

Victor Angelescu, despre parcursul Rapidului până la prima ligă