Victor Angelescu a refuzat să investească la Rapid. Ce l-a făcut să se răzgândească

Victor Angelescu a fost invitatul special al lui Robert Niță și Lucian Ionescu la emisiunea „Suflet de Rapidist”. Acționarul „alb-vișiniiilor” a dezvăluit cum a ajuns să bage bani în Giulești.

Victor Angelescu, convins de Daniel Niculae să inveastească la Rapid: „Îl cunoașteam dinainte. De fapt galeria m-a convins”

l-a întrebat direct pe omul de afaceri la începutul emisiunii: „Ce te-a făcut să te alături Rapidului într-o perioadă în care nu era mai nimic la club? Nu se întrezărea nimic, probabil doar așa în proiectele tale, în discuțiile cu apropiații și cu cei care te-ai gândit să vii la Rapid. Nu părea nimic să ducă spre bine și totuși ai făcut pasul”.

Victor Angelescu a fost sincer și a spus cum meciul Rapid – CSA Steaua a schimbat totul: „Nu e chiar așa. Daniel Niculae m-a convins. Îl cunoșteam dinainte și încerca să mă convingă. De fapt galeria m-a convins. M-am uitat după ce mi-a propus să vin să investesc la liga a patra, prima oară am spus nu”.

Angelescu a recunoscut că nu era un susținător al „feroviarilor”: „Și dup-aia am văzut meciul dintre Rapid și Steaua pe Arena Națională, cu vreo 40.000 de oameni, nefiind rapidist. Am spus-o de atunci, de la început că înainte nu eram rapidist.

Am văzut acel meci și m-a impresionat ce a putut să facă galeria și clubul în general. Și chiar din seara aia i-am scris lui Daniel și a doua zi am zis OK. Hai să vedem cum facem să preiau, să intru și eu”,

Victor Angelescu a vrut să plece de la Rapid: „Pentru mine a fost un șoc”

Victor Angelescu a fost aproape să renunțe la Rapid după ce Daniel Niculae a plecat: „Pentru mine a fost un șoc. Prima oară m-am gândit dacă să mai rămân, dar deja făcusem pasul. Dar noi am rămas prieteni foarte buni și vorbeam mereu. Și de Rapid.

Nu pot să mint, nu știu dacă m-am simțit abandonat, dar i-am spus și lui: m-am simțit ciudat. A fost o perioadă în care m-am simțit un pic abandonat atunci când Nico a decis prima oară să plece, dar am încercat să văd și din perspectiva lui de ce a făcut acest lucru”.

Când a rămas singurul acționar, prima decizie luată de Angelescu a fost simplă: „Am mai încercat de două ori să îl aduc până să vină președinte și am fost aproape. Prima oară, după o perioadă scurtă da. A doua oară reușisem să îl conving, dar nu ne-am înțeles cu partenerul pe care îl aveam atunci și oamenii care erau în club.

Aveam doar 50% din club și nu aveam drept de veto. În momentul în care am cumpărat clubul atunci am luat decizia imediat să-l pună pe Nico și să mă despart de alte persoane”.

