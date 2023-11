Victor Angelescu, atac dur către Marian Iancu. “Este o prostie să crezi asta”

Victor Angelescu l-a atacat dur pe Marian Iancu, după ce fostul patron de la Poli Timișoara a contestat actuala conducere a Rapidului. Acționarul minoritar al formației din Giulești l-a dat ca exemplu negativ pe Marian Iancu și a discutat despre mentalitatea formației din SuperLiga.

Victor Angelescu, atac dur către Marian Iancu

La SUFLET DE RAPIDIST, pe Marian Iancu. fostul patron de la Poli Timișoara nu are dreptul să vorbească despre formația giuleșteană. Angelescu nu îl vede ca un reper în fotbal pe Marian Iancu, cel care a dus la falimentul formației timișorene.

ADVERTISEMENT

“Am văzut un fost patron care e și rapidist și care are foarte multe comentarii în ultimul timp. Mă refer clar la domnul Iancu. Nu mă deranjează, pentru că fiecare, mai ales dacă e rapidist, are opinia lui.

Dar e o diferență de la cer până la pământ și nu ar trebui să aibă dreptul să vorbească un om care nu a realizat nimic. A îngropat un club și a avut datorii de zeci de milioane. Să vii și să comentezi de ceea ce se întâmplă la Rapid, pentru că nu facem așa cum crede el”, a declarat acționarul Rapidului.

ADVERTISEMENT

Greșeala pe care a făcut-o Iancu la Timișoara

“Asta i s-a întâmplat și clubului lui și tuturor patronilor care nu au vrut să accepte. Un club care la un moment dat nu ajunge să se susțină singur va muri. Este o prostie să crezi asta pe termen lung. Nu contează cine este și câți bani are.

Deci oricâți bani ar băga domnul Șucu, Gigi Becali, nu contează cum se numește, dacă acel club nu se susține din surse proprii și să nu trebuiască să mai ia bani de la un investitor sau patron, acel club va muri.

ADVERTISEMENT

Ați văzut la Gigi Becali sau Neluțu Varga care bagă 10, 20, 30 de milioane și la un moment dat o să zică stop. Nu ai cum. Suporterii trebuie să vrea să ca echipa să producă bani, nu să vină investitorul cu bani. Noi asta vrem să facem, pentru că acum nu suntem acolo”, a spus Victor Angelescu.

Suma colosală pe care a băgat-o Dan Șucu la Rapid

“Dacă e să ne luăm după câți bani a băgat, până acum, domnul Șucu la Rapid, suma e mai mare decât tot ce a băgat domnul Iancu la Timișoara. Doar cele două baze sportive fac peste 10 milioane de euro. Pe lângă asta, dânsul (n.n. Dan Șucu) are minim 7-8 milioane în Rapid, în afară de baze. Deci sunt vreo 18 milioane de euro de când a venit.

ADVERTISEMENT

Banii aceștia sunt pe plus, față de tot ce am încasat până acum. Acești bani, plus vreo 4 milioane din ce am băgat eu sunt pe plus. Firma are capital social de 10 milioane de euro plus bazele acelea de 10 milioane de euro”, a mărturisit acționarul minoritar de la Rapid.

Iancu, exemplu negativ pentru Rapid

“Dă exemple cum a făcut dânsul (n.r. Marian Iancu) și ne spune cum să facem. Adică să ducem clubul cum a dus el Timișoara, că nu mai există. Nu o să facem niciodată așa ceva, pentru că știu planurile noastre.

Vrem să ajungem în cupele europene, vom băga și mai mulți bani. Vor crește investițiile la Rapid. Și ne dorim, după ce ajungem în cupele europene și academia va produce, acest club să fie de sine stătător și să se susțină singur.

Atunci o să fim siguri că Rapidului nu i se va mai întâmpla ce i s-a întâmplat. Și nu mai trebuie să venim cu bani de acasă și clubul nu o să mai depindă de noi. Scopul este ca rapidiștii să știe că acest Rapid va fi sustenabil zeci de ani de acum în colo”, a mai spus Victor Angelescu, la SUFLET DE RAPIDST.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și YouTube, joi, de la 10:30. Emisiunea este realizată de cu Robert Niță și Lucian Ionescu.

Victor Angelescu, atac dur la adresa principalului contestatar al Rapidului