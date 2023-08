Victor Angelescu, despre situația lui Bergodi la Rapid. Ce se întâmplă după 1-2 cu Voluntari

Victor Angelescu așteaptă o reacție în teren din partea trupei lui Bergodi. Rapid are 5 puncte după primele 4 etape, iar fanii sunt cu ochii pe echipa din Giulești. care are ca obiectiv podiumul la finalul sezonului.

Galeria, nemulțumită după Voluntari – Rapid 2-1

“Galeria cred că va avea răbdare. A susținut echipa necondiționat, dar jucătorii trebuie să își dea seama că trebuie să arate mai mult. Avem cei mai frumoși suporteri, dar nu se poate să trăim din suporteri 50%. Sunt fantastici și jucătorii trebuie să se ridice la nivelul lor”, a declarat Victor Angelescu.

În vârstă de 58 de ani, Cristiano Bergodi este la a 2-a experiență ca antrenor al Rapidului. Italianul vine după un sezon și jumătate petrecut la Sepsi, acolo unde a reușit să construiască o echipă competitivă. Voluntari, FCSB și U Craiova sunt alte 3 echipe din CV-ul lui Bergodi.

Rapid, activă pe piața de transferuri

Formația din Giulești s-a întărit pe plan ofensiv în acest sezon și nu dă semne de incetinire. După venirile lui Cîrjan și Petrila, Rapid l-a transferat și pe Albion Rrahmani. care lovește bine mingea cu ambele picioare.

“Galeria a fost la înălțime și trebuie și noi să fim, avem alte obiective. Cîrjan s-a adaptat, e un jucător care se pregătește foarte bine, o să vedem, sperăm să aibă cât mai multe reușite. Posibil să mai aducem un jucător. dar după aducerea lui Rrahmani stam destul de bine”, a delcarat Angelescu.

Din punct de vedere financiar, Rapid și-a găsit echilibrul. După ce Șucu a preluat destinul echipei, sponsorii au început să se apropie de echipa giuleșteană. Cu nume sonore în componență. trupa lui Bergodi se gândește la viitoare întăriri.

“Dacă va mai fi o oportunitate o să-l aducem. Nu pot să vă spun pe ce poziție. Ca bani, salarii stabilitate, totul e ok, mereu a fost ok. E adevărat că Petrom și Altex sunt sponsorii noștri. Nu știu să vă zic exact sume dacă vor fi mărite sau nu, dar dacă da, va fi un plus pentru noi”, a declarat Victor Angelescu pentru FANATIK SUPERLIGA.

Rapid ocupă locul 8 în Liga 1 după 4 etape, cu 5 puncte adunate. O victorie, două egaluri și o înfrângere este bilanțul giuleștenilor. În acest moment, alb-vișinii sunt la 7 puncte de liderul FCSB, care are 4 victorii din 4 posibile și doar 2 goluri primite.

