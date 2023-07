E vorba, mai exact, despre Albion Rrahmani, atacantul kosovar în vârstă de 22 de ani ai celor de la Balkani. Potrivit lui Horia Ivanovici, rapidiștii au plătit 600.000 de euro pentru a-l transfera pe Rrahmani, o adevărată mașinărie de goluri, cel care a reuși 34 de goluri în 67 de meciuri la Balkani, din Albania.

Super transfer la Rapid! A luat un golgheter din cupele europene!

Horia Ivanovici a prezentat cifrele incredibile ale lui Rrahmani, cel care a creat panică în rândul apărărilor adverse inclusiv în cupele europene, nu doar în campionatul Albanez. ”Rapid s-a înțeles cu atacantul lui Balkani, Albion Rrahmani, kosovar, 22 de ani, atacant, 1.87. Dan Șucu a plătit 600.000 de euro pentru Rrahmani, cu niște cifre incredibile pentru Balkani. 34 de goluri și 9 assisturi în 67 de meciuri la Balkani. 7 goluri în 6 meciuri în preliminariile Conference League, 2 assisturi în grupele Conference League, cu Slavia Praga și CFR Cluj.

600.000 de euro a plătit Dan Șucu, vine la Rapid și va fi anunțat oficial într-o săptămână, fiind kosovar e mai greu să-și facă pașaport și să intre în România. Cred că Rapidul a dat o mare lovitură, i-a adus lui Dugandzic un concurent serios. Mai lipsește anunțul oficial, dar știrea e 100%. E noul atacant al Rapidului, au bătut palma pentru 600.000 de euro”, a transmis Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Aflat în studioul emisiunii, ”Cobra” Adi ilie a comentat, la rândul său, acest transfer: ”Are cifre foarte bune, nu arată rău. Poate și campionatul acolo e mai slăbuț. Eu mă bucur când vin astfel de jucători că mai și plătim bani pe ei”. Totodată, Horia Ivanovici le-a reamintit fanilor rapidiști că astăzi va avea loc o întâlnire importantă între patronul Rapidului Dan Șucu și cel al lui Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi.

”Tot astăzi Dan Șucu se întâlnește cu domnul Dioszegi, Rapidul forțează pista Ștefănescu. Chiar dacă nu prea vor să-l dea, Rapid încearcă să-l ia și pe Ștefănescu, dacă aflăm detalii vă vom ține la curent. Rapidul și-a luat iar atacant, pe lângă Petrila care va fi împrumutat pe un an de zile. Iată că și Rapidul mișcă, iar promisiunile lui Șucu și Anglescu au acoperire”, a completat Ivanovici.

De altfel, această tot în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, chiar de către patronul celor de la Sepsi. Covăsnenii au jucat inteligent în această vară și au reușit să-i prelungească contractul vedetei Marius Ștefănescu, astfel că cei de la Rapid ar trebui să spargă pușculița pentru a realiza acest transfer.

Așadar, Dioszegi joacă tare și anunță că se vede cu Dan Șucu mai mult din respect, însă orice e posibil în SuperLiga. ”E adevărat, am discutat cu dânsul, luni am treabă la București și putem să discutăm, dar vedem și noi ce decidem. Am primit oferta 500.000 de euro + 100.000 euro pentru goluri marcate și 100.000 de euro bonus de performanță al Rapidului.

, dar din respect pentru domnul Șucu oricum trebuie să mă duc să bem un pahar de vin să discutăm, dar ce am văzut și ieri cel mai bine e să rămână și la noi un an jumate, doi. Nu vreau să spun acum să arunc sume în vânt, dar avem mare nevoie de el, e foarte iubit și în sânul suporterilor, cea mai bună decizie ar fi să rămână la noi”, declara patronul lui Sepsi.

