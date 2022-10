Gheorghe Hagi surprinde după Rapid – Farul 1-1: “Putea fi 3-0 la pauză pentru noi! Am avut ocazii clare”

Rapid şi Farul au oferit un meci excelent, în ultima etapă a turului din sezonul regulat. , dar au fost la un pas să piardă toate cele trei puncte.

Gheorghe Hagi surprinde după Rapid – Farul 1-1: “În prima parte putea fi 3-0 pentru noi”

La finalul meciului, Gheorghe Hagi a felicitat Rapidul pentru evoluţie, dar a spus că echipa sa putea să aibă 3-0 la pauză, în condiţiile în care jucătorii lor au avut ocazii clare pe care le-au irosit:

ADVERTISEMENT

“Felicitări Rapidului. A făcut un meci foarte bun în repriza a doua, ne-au dominat. În prima parte a fost echilibrat, am avut şi noi ocaziile noastre. Au avut spaţii, au pasat şi de acolo a venit şi dominarea lor.

Arbitrii puteau să fie mai atenţi. Dar Rapid a jucat bine şi noi n-am făcut aceeaşi presiune pe care trebuia să o facem. Am fost statici, nu am avut dinamică. Am cedat teren şi adversarii vin şi creează ocazii.

ADVERTISEMENT

Nu sunt supărat pe Mutu. L-am felicitat. În prima parte putea fi 3-0 pentru noi, am avut ocazii foarte clare. Apoi, recunosc. De aia i-am şi felicitat. Când echipa a jucat bine, atunci şi jucătorii joacă bine. Au avut o prestaţie foarte bună.

Pentru noi este un punct, a fost un meci care a meritat să fie văzut la televizor, iar cei care au venit, probabil s-au bucurat de fotbal”, a spus Hagi.

ADVERTISEMENT

Hagi, despre scandalul de dopaj în care este implicată Halep: “Ce veste? Nu am informaţii, nu ştiu, nu este teritoriul meu”

Gheorghe Hagi nu a vrut să comenteze . “Regele” a declarat că a avut de pregătit meciul şi nu ştie ce s-a întâmplat:

“Mă scuzaţi, eu nu ştiu despre ce este vorba. Ce veste? Nu am informaţii, nu ştiu, nu este teritoriul meu. Mă scuzaţi, nu pot să răspund”, a spus Hagi.

ADVERTISEMENT

Farul Constanţa termină pe primul loc sezonul regulat din SuperLiga. “Marinarii” au adunat 34 de puncte, cu cinci mai multe decât Rapid. CFR Cluj completează podiumul, cu 25 de puncte, dar şi trei meciuri mai puţin disputate.

ADVERTISEMENT