Victor Becali, atenționare după remiza cu FC Voluntari: ”Așa a făcut mereu FCSB”

a reprezentat primul meci în care elevii lui Elias Charalambous nu au marcat, în acest sezon. CFR are șansa de a se apropria la un singur punct de lider.

Victor Becali, sfaturi pentru FCSB după remiza cu FC Voluntari

La meci a fost și impresarul Victor Becali, vărul patronului FCSB Giovanni Becali, care a spus că FCSB trebuie să fie mai atentă, deoarece campionatul se pierde în meciurile cu echipele mici.

ADVERTISEMENT

”E surpriză mare, dar FCSB a avut întotdeauna mari probleme cu FC Voluntari. Nu înțeleg de ce, se descurcă foarte greu. Cu echipele mici se pierde campionatul, așa a făcut mereu FCSB”, a transmis Victor Becali.

În ultimele cinci meciuri directe, FCSB a înregistrat doar două victorii în fața lui FC Voluntari. În urmă cu două sezoane, FC Voluntari i-a oprit șansa FCSB-ului să joace ultimul meci cu titlul pe masă, după o remiză într-o partidă controversată.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Charalambous după meci?

spunând că rezultatul nu este unul bun pentru echipa sa. Nu a fost mulțumit de joc, spunând că își dorea ca elevii lui să țină mai mult posesia.

”Nu este un rezultat bun pentru noi, voiam să câștigăm. N-am făcut lucrurile cum trebuia să le facem, n-am jucat cel mai bine. Avem lucruri de îmbunătățit.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a plăcut cum am jucat. Am făcut prea multe greșeli, n-am păstrat posesia. Trebuie să găsim motivele cât mai repede, să corectăm aceste greșeli. Nu este sfârșitul lumii, am avut o zi proastă.

Chiar și așa, am avut șansa să înscriem în ultimele minute. Trebuie să mergem mai departe”, a spus Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

FCSB este prima în SuperLigă, la patru puncte în fața lui CFR Cluj, care are însă un meci mai puțin jucat. Fosta campioană se duelează mâine cu Oțelul Galați, de la ora 21:00.

Pentru FCSB urmează meciul cu Petrolul, de la Ploiești. Elevii lui Florin Pârvu vor primi liderul cu moralul ridicat după ce su învins astăzi Universitatea Craiova, scor 1-3.

În timpul meciului cu Craiova, peste 1000 de fani ai prahovenilor și-au cumpărat bilet la meciul cu FCSB, de etapa viitoare. Partida se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, live text pe FANATIK.RO.