Elias Charalambous, după FCSB – Voluntari 0-0: “Nu e capătul lumii! Mingea n-a vrut să intre în poartă”

, în etapa a 13-a din SuperLiga. Roş-albaştrii au avut mai multe ocazii, cea mai mare venind în prelungiri când Alex Băluţă a trimis mingea în bară.

Elias Charalambous, după FCSB – Voluntari 0-0: “Nu am făcut lucrurile aşa cum trebuie”

la finalul meciului că FCSB a jucat modest pe Arena Naţională, dar chiar şi aşa a avut un penalty şi ocazii de a marca:

“Pentru noi nu este un rezultat bun. Voiam să câştigăm, dar din păcate nu am reuşit. Nu am făcut lucrurile aşa cum trebuie. Nu am evoluat în cel mai bun mod. Avem multe de îmbunătăţit.

Nu mi-a plăcut că am făcut multe greşeli simple, cu mingea. Nu am ţinut mingea. Trebuie să găsim motivul pentru care facem aceste greşeli. Trebuie să le corectăm. Nu este sfârşitul lumii.

Am avut o zi proastă, dar chiar şi aşa puteam marca în ultimele minute. Din păcate, nu am înscris. Trebuie să continuăm pentru că este un drum lung. Am avut ocazii, dar nu am jucat bine.

“Nu există un singur vinovat. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul”

Am avut bara lui Băluţă, câteodată mingea nu intră. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Este devreme să vorbim despre accidentarea lui Coman. O să îl vadă mâine doctorii. Nu am jucat prea bine şi a trebuit să facem schimbări la pauză.

Au ieşit Rotariu şi Lixandru. Nu a fost vorba doar despre Roti. Nu am fost în formă ca echipă. Nu există un singur vinovat. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul.

“Mi s-a spus că am avut şi un penalty. Avem specialişti care să spună”

Toate meciurile sunt foarte dificile. Dacă nu suntem în cea mai bună formă a noastră, o să avem probleme cu Petrolul. Sper să fim mai buni în următorul meci, avem nevoie de cele trei puncte.

Este fotbal. Nu putem fi la cel mai înalt nivel, trebuie să găsim soluţii pentru problemele noastre. Este un meci prost pentru noi, dar puteam înscrie. Mi s-a spus că am avut şi un penalty. Avem specialişti care să spună”, a spus Elias Charalambous.