Victor Micula, fiul milionarului de la European Drinks, s-a mutat la țară, în Suedia. Cine i-a aruncat bolidul de 275.000 de euro într-o prăpastie

Victor, fiul milionarului Viorel Micula, co-proprietar al grupului European Drinks, cu o avere estimată la peste 200 de milioane de euro, are domiciliul într-un mic sat din partea de sud a Suediei. La 28 de ani, Micula Jr. este un personaj controversat, care are o colecție de mașini de lux, pilotează un elicopter și are pe rol mai multe dosare penale.

Victor Micula, acuzat că și-a pus un prieten să-i arunce în prăpastie un Mercedes de 275.000 de euro

Victor Micula este acuzat că a accesat ilegal baza de date a MAI și a participat neautorizat , purtând echipament specific forțelor de intervenție, inclusiv o cagulă. În 2019, după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a deschis un dosar penal pe numele lui, acesta a acuzat probleme medicale și a plecat să se trateze la o clinică de lux din Elveția.

ADVERTISEMENT

Între timp, pe numele lui au mai apărut și alte acuzații, de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, după ce ar fi tras cu o armă letală în centrul municipiului Oradea.

Într-un alt dosar, Micula Jr este acuzat că de instigare în fals în declarații, după ce și-ar fi pus un prieten să-i arunce mașina de lux, un Mercedes G500, într-o prăpastie, pentru a încasa asigurarea de 275.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Tânărul a cerut ca procurorii să-i trimită citații în Suedia

Fapta s-ar fi petrecut în 2018, însă procurorii au reușit abia în octombrie 2023 , după ce acesta a contestat de două ori legalitatea rechizitoriului.

Printre argumentele invocate se află și faptul că procurorii nu i-au comunicat actele de procedură penală pe adresa indicată de el, respectiv în localitatea Tagarp din Suedia.

ADVERTISEMENT

Tagarp este o comună cu o suprafață de 0,42 km pătrați, care la recensământul din 2010 avea doar 431 de locuitori. Localitatea aparține de de două administrații (bimunicipală), respectiv municipalitățile Svalov și Landskrona, în provincia Scania din sudul Suediei.

Casa în care locuiește scriptic fiul milionarului Micula se află la marginea comunei, pe o mică stradă care se termină într-un loc de joacă pentru copii. Imobilul e departe de a fi unul impunător, are un singur nivel și dispune de o mică curte. În imobilul respectiv mai locuiește un român de 54 de ani, căsătorit cu o suedeză.

ADVERTISEMENT

Victor Micula ar fi locuit, de fapt, în Elveția

La Oradea, familia Micula deține un o vilă uriașă, dispusă pe trei nivele, pe strada Colinelor, în cea mai scumpă zonă din oraș. Procurorii i-au trimis aici mai multe citații, pentru a se prezenta la audieri în calitate de suspect, însă Victor Micula nu a răspuns la ele. Oamenii legii au încercat să-l cheme la audieri și prin intermediul poștei electronice, tot fără rezultat. Motiv suficient pentru avocatul lui Micula de a restitui la dosar ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale, acuzând că procedura nu a fost legal îndeplinită.

Deși are domiciliul în Suedia, Victor Micula și-a petrecut ultimii ani în Elveția, de unde a făcut mai multe live-uri pe platformele sociale. Dacă în ianuarie 2022, el apărea pe patul de spital și susținea că este grav bolnav, un an mai târziu el povestea cum manelistul Dani Mocanu l-a vizitat în Elveția. Cântărețul ar fi primit de la fiul milionarului Micula un Lamborghini să se plimbe prin oraș, însă acesta a mers atât de repede încât polițiștii i-au confiscat mașina.

În ultimele luni, Victor Micula a postat mai multe filmulețe în care apare la bordul elicopterului pe care-l deține, imaginile fiind surprinse atât în Elveția, cât și România. Doar pe contul de Tiktok, Victor Micula are în jur de 600.000 de urmăritori. Atât Victor Micula, cât și tatăl și unchiul său, Viorel și Ioan Micula, dețin cetățenia suedeză.