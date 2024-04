Victor Ponta ”diagnostic” pentru candidatul Cătălin Cîrstoiu: ”Trebuia să-și facă un electorat al lui, dar nu are acest timp”

Liderul Pro România consideră că PSD și PNL l-au prezentat foarte târziu pe Cătălin Cîrstoiu drept candidat la Primăria Bucureștiului și că ar fi trebuit să o facă încă de anul trecut.

Victor Ponta ”diagnostic” pentru candidatul Cătălin Cîrstoiu

Potrivit lui , dacă și-ar fi prezentat candidatul încă de anul trecut, coaliția ar fi avut timpul necesar pentru construirea și implementarea unei campanii de imagine pentru Cîrstoiu, ceea ce ar fi permis formarea unui public susținător.

”L-am auzit aseară pe Grindeanu, a zis la Digi, ‘domnule, eu vreau să le dau metrou cu subvenții’. Cîrstoiu, (trebuia să zică n.r.), ‘pentru că-s de la PSD-PNL, cu Grindeanu lângă mine, anunțăm ce lucruri extraordinare se întâmplă la metrou’.

Dacă la întâi septembrie 2023, Coaliția anunța, ‘ne-am gândit pentru București și-l propunem pe doctorul Cîrstoiu’. Doctorul Cîrstoiu în prima lună făcea ‘o lună din viața lui Cîrstoiu’.

În următoarea lună, răspundea la toate atacurile. În următoarea lună spunea ce vrea să facă cu metroul.

Problema este, Cîrstoiu trebuia să-și facă un electorat al lui, dar nu are acest timp. În schimb, Cîrstoiu duce în spate PSD-PNL, care niciodată n-au fost în București populare.

În ultima săptămână din campania electorală locală din 2020, domnul Nicușor Dan a fost chemat la Cotroceni să primească binecuvântarea lui Klaus Iohannis”, a declarat Victor Ponta pentru .

Victor Ponta: “Am o simpatie personală pentru Piedone”

Fostul premier și-a declarat o simpatie personală pentru despre care spune că este doar o victimă în întreg scandalul iscat după incendiul de la clubul Colectiv.

”Nu mă răzgândesc ușor, de felul meu. Am spus foarte clar că am o simpatie personală pentru Piedone pentru că eu îl consider ca o victimă total colaterală a Colectiv.

Adică, nu știu, probabil că ar fi vrut să mă ancheteze sau să mă aresteze pe mine, dar nu eram în țară. Culmea, nu eram în țară atunci când s-a întâmplat, era destul de dificil.

Dar, e foarte clar că primarul de sector nu avea absolut nicio responsabilitate juridică. Și o spun mereu ca să înțeleagă toată lumea.

Dacă, doamne ferește, era Colectiv la Cluj sau la Sibiu, nu cerea nimeni să fie arestat Boc sau Iohannis. Nu era treaba lor. Deci, din punctul ăsta de vedere, am o simpatie personală.

Mai departe, dincolo de simpatia personală, cred că a fost un foarte bun primar la Sectorul 4, întâi… adică Băluță, care e foarte bun ca primar, a continuat multe dintre proiectele lui Piedone. Și la Sectorul 5.

Cred că se pricepe la meseria asta, mai mult decât alții. Am o părere foarte bună și despre domnul Cîrstoiu, dar e clar că, în ce privește experiența de administrație publică, Piedone are un avantaj categoric”, a declarat Ponta la Realitatea PLUS.