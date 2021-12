Controversele uriașe din viața lui Victor Socaciu! Artistul a fost contestat ca revoluționar și acuzat că s-a folosit de bani publici

Victor Socaciu a fost implicat politic o bună bucată de vreme. Doar că, din postura de deputat, ales pe listele PSD din județul Mureș, a avut posibilitatea de a-și acorda, singur, un certificat de revoluționar, lucru care a provocat, acum 13 ani, un scandal uriaș.

Victor Socaciu și-ar fi acordat singur certificatul de revoluționar

Victor Socaciu a obținut un certificat de revoluționar în anul 1999, la 10 ani de la Revoluție. Apoi, în 2008, atunci când s-a decis verificarea certificatelor, Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor a constatat că artistul nu se încadra pentru acest lucru.

Culmea, la acea vreme, comisia cu pricina era condusă de un coleg de partid al lui Victor Socaciu, Emilian Cutean fiind deputat PSD.

Cu toate acestea, în 2009, Victor Socaciu devenit, la rândul său, deputat PSD ajungea membru al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor. Și, ca o întâmplare, și-a depus, din nou, dosarul de revoluționar pentru a primi certificatul care să ateste că a fost un ”luptător cu merite deosebite”.

Evident, cu Victor Socaciu membru în comisie, cererea artistului de a deveni revoluționar cu ”acte în regulă” a fost admisă. ”Dosarul a fost analizat profund de colegii mei din comisie – eu nu am vrut să particip la şedinţa respectivă – şi ei au hotărât acordarea certificatului. Eu am avut o participare activă la Revoluţie, am ocupat clădirea Radioului şi bineînţeles că activitatea mea a fost considerată ca atare“, spunea Victor Socaciu pentru .

Doar că, potrivit sursei citate, la ședința în care i-a fost analizată contribuția la procesul revoluționar din 1989, Victor Socaciu a participat la întrunire și a decis că merită să îi fie recunoscute faptele.

Victor Socaciu a fost secretar de stat pentru Problemele Revoluționarilor

Contestat ca revoluționar, Victor Socaciu a fost numit totuși într-o poziție cât se poate de importantă. Mai exact, în 2013, el a devenit secretar de stat pentru Problemele Revoluționarilor, funcție din cadrul căreia trebuia să facă ”curîțenie” în rândul celor care și-au falsificat dosarele pentru a obține avantaje materiale serioase.

„Victor Socaciu nu are susţinerea asociaţiilor de revoluţionari din BNR, adică peste 80% din asociaţiile din ţară. Este o numire făcută pe baza susţinerii lui Ion Iliescu, eu am informaţii că el a insistat pentru Socaciu. Nimeni nu se aştepta. Cine este Socaciu? Ce a făcut el în mişcarea revoluţionară? A fost membru în Comisia Parlamentară şi a dat aviz pentru mii de impostori. Cum să-l pui secretar de stat?“, spunea, în 2013, un revoluționar foarte cunoscut, Dorin Lazăr Maior, pentru sursa citată.

Trebuie precizat că, după ce a obținut certificatul de revoluționar, conform legii, Victor Socaciu a intrat și în posesia unei indemnizații care se acordă celor care au participat activ la Revoluția din 1989.

Indemnizația de revoluționar este, conform normelor legale în vigoare, calculată în funcție de salariul brut, ceea ce înseamnă că Victor Socacu încasa o sumă în jurul a 3.700 de lei lunar.

Victor Socaciu, probleme în Canada

În 2014, ajuns Consulul General al României la Montreal, Victor Socaciu reușea, din nou, să scandalizeze opinia publică. Mai exact, artistul era acuzat de un coleg de breaslă că ar fi folosit bani publici pentru a-și finanța festivalul în dauna altor manifestări culturale.

„I-am solicitat domnului Victor Socaciu, Consul General, o scrisoare de susţinere, în virtutea faptului ca era deja la curent cu activitatea mea din trecut, iar acesta şi-a arătat disponibilitatea de a o face, având totuşi nevoie de documentul original trimis la ICR. (…)

Aproape trei săptămâni mai târziu, răspunsul ICR era unul negativ, pe motiv că: `Din păcate, în urma şedinţei care a avut loc, s-a constatat insuficienţa fondurilor pentru proiecte din perioada imediat următoare` (…)

Surpriza a fost însă mare atunci când, pe data de 10 octombrie, deci cu două săptămâni mai târziu, a fost anunţat un spectacol subvenţionat de către acelaşi ICR. Numele evenimentului: `Om bun, deschide-ne poarta`. Surprinzător (sau nu), este titlul unui festival de folk care are loc în fiecare an în România şi al cărui organizator este nimeni altul decât Victor Socaciu, care deţine, din informaţiile pe care le avem, şi drepturile de copyright asupra acestui nume”, spunea Cristian Bucur, citat de

Victor Socaciu a murit

Victor Socaciu, unul dintre cei mai mari cântăreți de folk ai României s-a stins din viață pe 27 decembrie 2022, după o lună de suferință într-unul dintre spitalele din București. Artistul avea mari probleme de sănătate după ce recuperarea post-COVID nu a fost prea bună, el suferind și de diabet, dar și de probleme imunitare generate de transplantul renal pe care l-a suportat în urmă cu 12 ani.

Victor Socaciu este, acum, plâns de toată tagma artiștilor, dar și de rudele sale, cei trei copii ai săi și soțiile pe care le-a avut.

”N-ai vrut să pleci, dar cerul te-a vrut mai mult ca mine

Să-ți cauți loc, iubire, de-a pururi printre stele

Iar dacă iarna asta vreo știre îți mai vine

Sunt eu care te caut, Iubirea vieții mele.

Soția Brândușa”, a scris .

Nici anul în care a divorțat, cu scandal, de Victor Socaciu, recunoscând că l-a iubit enorm și că regretă profund trecerea la cele veșnice a cântărețului.