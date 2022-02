Văduva lui Victor Socaciu îi răspunde dur Marinei Almășan: “Și-a cerut măcar scuze că l-a acuzat pe nedrept?”

Brândușa Ștefan, văduva lui Victor Socaciu, a vorbit, pentru FANATIK, despre declarațiile făcute de curând de Marina Almășan, recunoscând că nu înțelege de ce există acest război, contrând-o dur pe vedeta TV.

“După toate câte am aflat, în documentarea mea pentru carte ( nu uitați că nu sunt numai o fostă soție, ci și un jurnalist responsabil!), am ajuns la concluzia că Victor a fost ‘ajutat’ să plece mai repede. Iar aici mă simt acum profund vinovată că nu am fost acolo (…)

“El avea cel mai mare drept să-și țină de mână părintele într-un astfel de moment, anticipat, de altfel, de medici. Se știa deznodământul final și o spun după o documentare riguroasă. Și da, aș fi făcut tot posibilul de a-mi lua și eu, la rându-mi, rămas bun de la Victor”, spunea Marina Almășan pentru .

Văduva lui Victor Socaciu, mesaj pentru Marina Almășan: ”Și-a cerut măcar scuze că l-a acuzat pe nedrept?”

cea care i-a dăruit un copil artistului.

”Nu știu dacă pot găsi o explicație logică (cu privire la faptul Marina Almășan susține că Victor Socaciu a fost ”ajutat” să treacă la cele sfinte și atacurile aluzive la persoana ei, n. red.), ținând cont de faptul că încă din anul 2012 a făcut tot felul de declarații halucinante:

‘Socaciu m-a santajat pentru 200 000 de mii de euro’ spunea ea, în 2012. ‘Victor m-a amenințat că nu-mi dă divorțul dacă nu-i plătesc cei 200 000 de euro și nu-i cedez casa de la Cornu. Am fost pur și simplu șantajată de fostul meu soț. Am vrut să divorțez mai demult, dar nu am avut acești bani, a trebuit să fac împrumut la bancă să am acești bani ca să pot divorța’, mai preciza Marina Almășan. Cum se încadrează asta în povestea de iubire care se derulează acum pe facebook?”, spune Brândușa Ștefan, pentru FANATIK.

Mai mult, ne-a explicat văduva lui Victor Socaciu, Marina Almășan i-a adus, după divorț, acuzații incredibile artistului pentru care nici acum, la ani buni de la despărțire, nu și-a cerut scuze.

”A revenit vreodată asupra acestor afirmații din care deducem că Victor avea pe tot parcursul căsniciei cu ea o alta relație cu ‘fosta secretară’ ? Pomenește în carte despre acest lucru? Dacă nu, de ce nu, oare nu era real? Și-a cerut măcar scuze că l-a acuzat pe nedrept?”, mai spune, supărată, văduva artistului.

Brândușa Ștefan: ”Îmi cereți mie să înțeleg de ce mă acuză?”

Acum două luni, Victor Socaciu se stingea din viață, alături de el fiind Brândușa Ștefan, femeia care a rămas văduvă și care și acum îl plânge. ”I-am dus dorul”, spune Brândușa pentru FANATIK în momentul în care o întrebăm despre perioada scursă de la decesul regretatului artist.

Acum, pusă în fața unor aluzii și acuzații dure, Brândușa, văduva lui Socaciu, ne-a spus că acțiunile Marinei Almășan sunt imposibil de înțeles pentru ea.

”Îmi cereți mie să înțeleg de ce mă acuză? Poate că punând, cu răbdare, cap la cap tot ce a apărut în presă de-a lungul anilor o să reușiți să aflați concret de ce anume îl acuză pe el, de fapt, în toți acești ani. Și mai ales de ce și-a schimbat radical poziția și declarațiile abia acum când el nu-i mai poate răspunde”, ne-a mai spus femeia îndurerată.

”N-am putut face mai mult decât să rămân zi și noapte lângă el și să primesc ultima lui strângere de mână”

În cele două luni de la moartea lui Victor Socaciu, ea a ținut legătura cu toți prietenii de suflet ai artistului. Ba chiar, în fața acuzațiilor care i-au fost aduse, a găsit și sprijin. Brândușa Ștefan a dezvăluit, pentru FANATIK, cine sunt oamenii cu care vorbește adeseori despre regretatul ei soț.

”Prietenii de suflet ai lui Victor îmi sunt alături, la fel ca și înainte. Țin legătura cu Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi , Dan Puric. De la Dan chiar am primit aseară următorul mesaj: ‘Nu știu cine “l -a ajutat” pe Victor să moară, dar știu sigur că tu l-ai ajutat să trăiască cu adevărat’, mesaj pe care mi-a permis să-l fac public”, a mai dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, văduva lui Victor Socaciu.

recunoaște femeia, a fost una surprinzătoare cu atât mai mult cu cât, internată alături de artist pentru o intervenție minoră, ea nu a mai putut decât să asiste neputincioasă la tragedia decesului.

”Ne-am internat împreună (Victor nu ar fi fost de acord altfel) pentru o intervenție minoră. Nu am avut nici o clipă sentimentul că ne vom despărți, nici eu, nici el. Ultima noastră discuție a fost legată de următorul spectacol, la care ținea morțiș să ajungem.

Din păcate, la scurt timp, starea lui s-a gravat si n-am putut face mai mult decât să rămân zi si noapte lângă el si să primesc ultima lui strângere de mână”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Brândușa, văduva lui Socaciu.

Ce melodie voia să lanseze Victor Socaciu! FANATIK o difuzează în premieră

Când vine vorba de amintirile pe care le are cu Victor Socaciu, cea mai puternică este, probabil, ultima dintre acestea. ”Nu pot să aleg o amintire, fiecare clipă petrecută cu Victor a fost un dar de la Dumnezeu, căruia Îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus, pentru FANATIK, Brândușa Simion care a decis să facă public, prin intermediul nostru, și melodia pe care regretatul artist nu a mai apucat să o lanseze.



”Când vine vorba de amintiri cu Victor pot doar să aleg o piesă inedită, care spune tot ce v-ar răspunde chiar el la această întrebare. Se numește “Tu ești iubirea mea” și o împărtășesc cu toți cei care vor să asculte, astăzi , de Sărbătoarea Iubirii”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Brândușa, văduva lui Victor Socaciu.

Trebuie precizat că turneul la care Victor Socaciu voia să ajungă, Festivalului de muzică folk “Om Bun”, se va ține în Sala Primăriei din Breaza, în perioada 29-31 martie 2022, iar evenimentul se va desfășura în memoria regretatului artist.