„Victorie cu Tottenham, sau șomaj tehnic”. Misiune imposibilă pentru o echipă de liga a opta

Jucătorii formației Marine AFC, care vor da piept în weekend cu Tottenham Hotspur în Cupa Angliei, au primit o veste groaznică. Ei vor intra în șomaj tehnic, dacă nu reușesc să câștige împotriva lui Kane și Son.

Anunțul a fost făcut de șeful echipei, James Leary. Acesta a anunțat că problemele financiare ale clubului sunt uriașe, mai ales în contextul pandemiei, iar soarta jucătorilor pare deja pecetluită.

În runda a treia din FA Cup, Marine are șanse infime să poată obține ceva în fața lui Tottenham. Jose Mourinho vrea neapărat cel puțin un trofeu cu gruparea londoneză în acest sezon.

„Victorie cu Tottenham sau șomaj tehnic”. Dezastru pentru fotbaliștii de la Marine AFC

Problemele de la clubul Marine AFC au fost cauzate de pandemia de COVID-19. Clubul din liga a opta engleză a apucat să joace doar șapte meciuri în campionat, în acest sezon, din cauza pandemiei, plus cinci în FA Cup. Formația nu este catalogată ca fiind una la nivel „Elite”, astfel că nu a avut dreptul să dispute meciuri pe parcursul perioadei de carantină din Anglia.

Șeful echipei din Liga a opta a explicat în cadrul podcastului Business of Sport, găzduit de publicația The Athletic, că situația este una extrem de dificilă. Asta din cauză că fotbalul la nivel non-Elite din Anglia a fost din nou întrerupt pentru că țara este în carantină. Cu sezonul suspendat la nivel non-Elite, pentru Marine va fi imposibil să mai plătească fotbaliștii în condițiile lipsei de actvititate.

„Avem dificltuăți cu jucătorii pentru meciul cu Tottenham. Sunt fotbaliști împrimutați de la diverse echipe, iar aceste echipe au zis „înseamnă că după ce se termină meciul vostru cu Tottenham, vor fi trei săptămâni în care jucătorii noștri nu vor putea juca pentru noi”. La cum arată lucrurile în acest moment, de luni jucătorii vor fi în șomaj”, a explicat James Leary.

Pe lângă dificultățile întâmpinate din punct de vedere al întocmirii unui lot suficient de numeros pentru duelul din FA Cup, formația Marine AFC are de trecut și peste probleme financiare grave.

Pierderi financiare uriașe: „Ratăm 100.000 de lire pentru că nu avem spectatori”

Lipsa spectatorilor din tribune este una costisitoare nu doar pentru formațiile importante ale Europei, ci și pentru echipele mici din Anglia, care se bazau pe meciurile cu „granzii” pentru a încasa sume importante de bani din vânzarea de bilete.

„Sper că va mai fi un joc, poate (n.r. – se referă la o rejucare, în eventualitatea unui egal), dar la cum arată lucrurile acum, jucătorii vor fi concediați începând cu ziua de luni. Din cauza faptului că jucăm cu porțile închise, vom pierde 100.000 de lire!

Pe de altă parte, am reușit să facem ceva bani datorită parcursului bun din Cupă în acest an, ceea ce e remarcabil. Bugetul nostru de salarii este de 100.000 – 130.000 de lire pentru acest sezon, dar cred că am reușit să dublăm asta”, a completat conducătorul trupei din liga a opta.

Duelul dintre Marine AFC și Tottenham Hotspur se va disputa duminică, 10 ianuarie, începând cu ora 19:00. Șansele gazdelor la victorie sunt infime, cotele la pariuri pentru un succes al celor de la Marine ajungând la 32 sau chiar 34!