Etapa 29 din Premier League. Arsenal – Chelsea se joacă acum

Meciurile din FA Cup și Cupa Ligii Angliei au perturbat și în acest sezon unele runde din cel mai spectaculos campionat de fotbal din Europa. Etapa 29 din Premier League a fost văduvită de șase partide, care sunt programate să se dispute la mijlocul actualei săptămâni. Cap de afiș este derby-ul londonez Arsenal – Chelsea.

Derby-ul care se joacă pe Emirates Stadium, din Londra este unul cu implicații majore. “Tunarii“ sunt pe prima poziție a clasamentului, iar o victorie îi poate duce la patru puncte deasupra lui Manchester City. De asemenea, ei ar putea să obțină un avans de trei puncte și față de Liverpool.

“Cormoranii“ joacă miercuri, contra marilor rivali de pe Merseyside. Everton va da totul pentru o victorie pe Goodison Park, astfel că misiunea lui Klopp nu se anunță deloc ușoară. Manchester City va juca la Brighton joi și, chiar și așa, va avea un meci în minus.

Chelsea nu ia nici ea în calcul alt rezultat decât victoria pe Emirates. Cu un succes, londonezii ar ajunge la 50 de puncte și le-ar egala pe Newcastle și Manchester United, echipele aflate pe locurile 6-7. Premier League a rămas ultima rută pentru Pochettino și elevii săi către o calificare în competițiile europene, după eliminarea din FA Cup .

Cine transmite la TV Arsenal – Chelsea și celelalte meciuri din etapa 29 din Premier League

Multe dintre restanțele din runda cu numărul 29 a campionatului Angliei vor putea fi vizionate de microbiștii din România. Ele vor fi transmise pe posturile Digisport, Prima Sport și Orange Sport.

În frunte cu marele derby londonez Arsenal – Chelsea, dar și cu derby-ul Merseyside Everton – Liverpool, meciurile vor fi și pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO.

Programul și clasamentul înaintea restanțelor din etapa 29 din Premier League

Cele șase restanțe din se dispută marți, miercuri și joi, conform următorului program:

Marți, 23 aprilie

ora 22:00 Arsenal – Chelsea (Digisport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2)

Miercuri, 24 aprilie

ora 21:45 Wolves – Bournemouth

Wolves – Bournemouth ora 22:00 Crystal Palace – Newcastle ( Digisport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 5 )

Crystal Palace – Newcastle ( ) ora 22:00 Everton – Liverpool ( Digisport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 3 )

Everton – Liverpool ( ) ora 22:00 Manchester United – Sheffield Utd. (Digisport 3, Prima Sport 3, Orange Sport 2)

Joi, 25 aprilie

ora 22:00 Brighton – Manchester City (Digisport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 2)

Clasament Premier League

Cote pariuri la meciurile din etapa 29 din Premier League

Deși nu a mai pierdut din 4 februarie în Premier League, Chelsea are o cotă uriașă la victorie contra lui Arsenal. Dacă “1 solist“ oferă cota 1,47, victoria “albaștrilor“ este cotată cu 6,30. Pentru remiză, cota este 4,80.

Miercuri, Liverpool are 1,45 pentru un succes pe terenul lui Everton. “1 solist“ are cota 6,40, iar remiza este cotată cu 4,85. Joi, Brighton are 6,40 pentru un succes cu City acasă. “2 solist“ este cotat cu 1,47, iar remiza cu 4,75.

O victorie a celor de la Arsenal în derby-ul cu Chelsea ar pune o presiune enormă pe Liverpool și Manchester City, care au deplasări grele miercuri și joi. Totuși, oamenii lui Pochettino nu se vor lăsa învinși ușor, inclusiv din motive ce țin de orgoliu.

Chelsea nu vrea să îi ajute pe rivali să câștige primul titlu după 20 de ani. În această perioadă, oaspeții de pe Emirates au fost singura echipă din Londra care au câștigat titlul din Premier League, dar și trofeul UEFA Champions League.