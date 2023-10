Video. Accident înfiorător la o paradă a maşinilor de lux, un cuplu a murit ars într-un Ferrari. Momentul coliziunii a fost filmat

Parada exclusivistă al mașinilor scumpe din Sardinia s-a încheiat cu o tragedie în care două persoane au ars de vii într-un Ferrari scump. Este vorba de un cuplu (63 și 67 de ani) din Elveția.

O excursie cu o maşină de lux închiriată costă aproape 25.000 euro

Ocupanţii mașinilor de lux participau la evenimentul “Sardinia Supercar Experience”. Pe parcursul a șase zile, participanții traversează insula în maşini Ferrari și Lamborghini, vizitează obiective turistice și îşi petrec nopțile în hoteluri scumpe.

ADVERTISEMENT

Dacă vin cu mașina proprie, călătoria costă 11.999 de euro. În schimb, o astfel de excursie cu un Ferrari SF90 închiriat de la organizatori poate fi rezervată pentru suma de 24.800 de euro.

Una dintre piesele de rezistenţă este cazarea în exclusivistul Cala di Volpe, hotelul de 5 stele prezentat în filmul The Spy Who Loved Me, cu James Bond, din 1977. Hotelul are propria plajă privată cu nisip alb, la care se poate ajunge cu barca, iar la 10 minute de mers cu mașina de hotel se află centrul orașului Porto Cervo și portul de agrement, cu restaurante și viață de noapte vibrantă.

ADVERTISEMENT

Turiștii au plecat luni dimineață spre orașul Teulada. Următoarea oprire a fost pe coasta Iglesias, unde participanții la miting plănuiau să meargă împreună la Masua pentru prânz. După aceea, trebuiau să meargă la cazare în Mores pentru a-şi petrece noaptea.

Dimineaţa la ora 10.30 dimineața, Ferrari-ul roşu, închiriat, în care se aflau elvețienii se afla în apropierea orașului San Giovanni Sergi. Când a încercat să depăşească o rulotă care rula încet în faţa şirului de vehicule de lux, un Lamborghini Huracan Evo Spider, în care se afla un cuplu de indieni, .

ADVERTISEMENT

‼️ Rented Ferrari … both in the Ferrari died. Reckless … — Lord Bebo (@MyLordBebo)

Lamborgini a lovit rulota și a răsturnat-o, iar pentru pasagerii din Ferrari coliziunea fost fatală, ei arzând de vii în maşina care a luat foc. Persoanele care se aflau în rulotă, un cuplu (60 şi 61 de ani) din Tirolul de Sud, au suferit dar, dar nu cât să le pună viaţa în pericol. De asemenea, nici indienii din Lamborghini-ul albastru nu au suferit răni grave.

În fiecare vară, sute de oameni își pierd viața pe drumurile din Sardinia, perioada mai-septembrie înregistrând cel mai mare număr de accidente mortale. Cele mai multe dintre aceste .

Condusul maşinii în Sardinia, în special pe drumurile de munte, cu multe serpentine, necesită prudență și respectarea regulilor rutiere ale țării. Vizitatorii sunt sfătuiți să stea cu ochii pe drum, să folosească un GPS sau să fie însoţiţi de un pasager care cunoaşte zona.