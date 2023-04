Video emoționant: Felicia Filip a cântat în direct imnul Rapidului! Declarație de dragoste a sopranei pentru clubul „alb-vișiniu”

Felicia Filip a făcut o adevărată declarație de dragoste la adresa Rapidului. Declarații emoționante ale marii soprane care vrea să cânte imnul echipei pe Giulești, după ce .

Felicia Filip, declarații emoționante despre Rapid și imnul echipei. L-a cântat în direct

Felicia Filip a fost invitată de CS Rapid la primul episod al podcastului „Inimi vișinii”, iar soprana a vorbit în premieră despre iubirea pentru culorile „alb-vișinii”.

ADVERTISEMENT

„Este prima dată când vorbesc despre Rapid, pentru că destul mi-am petrecut și îmi petrec în continuare timpul cu Rapid. Vorbind cu Rapid de niște ani și aș putea spune că Rapid, acest complex extraordinar, a crescut sub ochii noștri în acest echilibru al muzicii și dacă vreți prin iubirea Operei Comice pentru Copii”, și-a început cântăreața discursul.

Felicia Filip a fost invitată la festivitatea de deschidere a stadionului, unde a intonat imnul României, însă și-ar fi dorit să cânte și „Suntem peste tot acasă”: „În momentul în care ați făcut inaugurarea stadionului în urmă cu un an, am avut onoarea și bucuria să cânt imnul României și să fiu înconjurat de toți acești minunați iubitori ai Rapidului, care au cântat împreună cu mine. Și pot spune că noi cu toții am făcut o declarație de dragoste nu doar pentru suta de ani ce urmează să o sărbătoriți, ci pentru această spiritualitate ce se cheamă Rapid”.

ADVERTISEMENT

Felicia Filip a cântat pe mari stadioane din Europa

este însă o obișnuită și a stadioanelor din Europa: „Pot să vă spun că un artist dacă nu are emoții nu are ce să caute pe scenă sau în fața atâtor iubitori ai muzicii și sportului. E într-adevăr un lucru unic și de mare cinste să cânți imnul României.

L-am cântat de foarte multe ori pe stadioane și nu am fost doar pentru a cânta imnul. Am cântat și Traviata pe mai multe stadioane din Europa. Am această conviețuire cu dimensiunea dincolo de scenă a unui spațiu care poate găzdui spectacole culturale sau chiar opere”.

ADVERTISEMENT

Felicia Filip este pur și simplu fermecată de versurile cântecului „Suntem peste tot acasă”: „Imnul Rapidului este o creație fiind vorba de Adrian Păunescu și Victor Socaciu, două nume importante și este de fapt un șlagăr. Nu mai vorbim de textul foarte semnificativ, ce te poartă într-o altă dimensiune când e vorba de un meci.

Cea mai frumoasă situație în care am ascultat și aș fi dorit să cânt și imnul Rapidului, a fost la deschiderea stadionului, în acel moment și eram deja în acea stare, cântasem imnul României. Am intrat în partea publicului și am fost atât de răsfățată de reacția publicului și mă gândeam ce frumos ar fi fost dacă aș fi rămas să cânt și imnul Rapidului”.

ADVERTISEMENT

Soprana a intonat în direct refrenul imnului Rapidului

Felicia Filip a dezvăluit ce planuri de viitor are în privința acestui cântec, pe care ar putea să îl intrepreteze la sărbătoarea de 100 de ani a clubului: „Și bineînțeles am în perspectivă să înregistrez imnul Rapidului și să fiu oricum pregătită, ca atunci când îmi veți face invitația să-l interpretez, să fiu pregătită și să pot să-l cânt în așat fel încât să nu mai fie nevoie și de meciul care urmează, pentru că va fi câștigat din principiu”.

ADVERTISEMENT

Soprana a surprins încă o dată și a cântat refrenul imnului Rapidului chiar în emisiune: „Am dovedit că sunt pregătită și doresc să vin cu acel ceva, în momentul în care pe stadion se vor întâlni două echipe, iar cea care va avea câștig de cauză va fi Rapidul. Eu sunt sigură. E o nouă provocare pentru mine”.

Felicia Filip este fascinată și de numele de „Rapid”: „Te încarcă cu un anume fel de energie, curaj și putere, pentru a trece peste orice obstacol și peste acea dorință a celorlalți cu care concurezi, ca tu, Rapidul să fii câștigător. Și această titulatură: Rapid, spune totul. Este pregătită, are viteză, are perspectivă și în același timp acea pregătire, așteptare de care știe să se folosească”.