Video emoționant! Nicolae Cristescu a plâns în direct când și-a amintit de Nae Manea: „Iartă-mă!”

Imagini emoționante la „Suflet de rapidist”. , a povestit întâmplări fabuloase petrecute alături de Nae Manea, fostul mare fotbalist al Rapidului, decedat în 2014. La un moment dat, Nicolae Cristescu a izbucnit în lacrimi.

Nicolae Cristescu, amintiri fabuloase cu Nae Manea: „Mergeam la șprițuri. Am stat până la 4 dimineața”

a avut o relație excelentă de prietenie cu Nae Manea, fostul mare atacant al Rapidului. În direct la „Suflet de rapidist”, fostul finanțator din Giulești a dezvăluit un episod nemuritor cu fosta legendă a „alb-vișiniilor”.

Înainte de un meci al Rapidului cu Steaua, Nicolae Cristescu și Nae Manea au petrecut până dimineață. A doua zi, fostul atacant a marcat de două ori contra „roș-albaștrilor”, iar antrenorul l-a dat exemplu pe Nae Manea în fața colegilor fără să știe despre escapada fotbalistului.

„Știi câte povești am? Frumoase rău de tot. Mi le aduc aminte de fiecare dată cu plăcere, dar sunt chestii pe care nu prea poți să le spui pe la TV, poate să le îmbrobodesc. L-am iubit enorm de mult pe Năică (n.r. Nae Manea). Am crescut și am copilărit alături de el. Mergeam la antrenamente cu el, la toate meciurile.

„A doua zi avea meci cu Steaua și a dat 2 goluri”

Practic, am fost sponsor la Rapid înainte să existe noțiunea de sponsor. Eram director la Complexul Floreasca, cel mai mare complex alimentar din țară. Pe Calea Floreasca, aveam 500 de angajați și aveam multe produse. Țin minte că încărcam un microbuz, un TV (n.r. autoutilitară Tudor Vladimirescu) cu mezeluri, cu carne, cu toate astea și le duceam în Giulești pentru jucători, pentru antrenori.

Le făceam din suflet, mă iubea toată echipa. Cu Nae Manea mai mergeam la șprițuri și am stat cu el până pe la 4 dimineața, cu dansatoare pe mese. Nu pot să spun prea multe despre ce s-a întâmplat acolo. ‘Gata, plec. Văd ăștia că am fugit din cantonament’, a zis Nae Manea.

A doua zi avea meci cu Steaua și a dat două goluri. Pe urmă, în cabine, antrenorul era fericit și îl dădea exemplu pe Nae Manea. ‘Uitați ce înseamnă viața sportivă. Nae Manea aleargă de parcă a luat foc casa’. Sunt chestii incredibile”, au fost cuvintele lui Nicolae Cristescu.

Video emoționant! Nicolae Cristescu a plâns în direct când și-a amintit de Nae Manea: „Iartă-mă!”

Ulterior, Nicolae Cristescu a izbucnit în lacrimi în direct. Fostul finanțator al Rapidului nu s-a putut abține când a fost întrebat de Nae Manea. „Un om incredibil, un om de o bunătate și o acuratețe sufletească cum rar întâlnești.

Pe cuvânt de onoare. Iartă-mă (n.r. plânge)! Multe de tot am făcut împreună. L-am apreciat și l-am iubit enorm de mult”, a spus Nicolae Cristescu, fost patron al Rapidului în perioada 2013-2016.

Nicolae Cristescu, un nou episod fabulos cu Nae Manea: „Și-a pus mâinile în cap!”

Nicolae Cristescu a dezvăluit un alt episod fabulos cu Nae Manea. Devenit acționar la Rapid în urmă cu un deceniu, Nicolae Cristescu, ajuns la 65 de ani, a dezvăluit într-unul dintre interviuri că îndrăgește Giuleștiul încă din copilărie.

„Sunt multe amintiri superbe cu toată perioada asta. Năică (n.r. Nae Manea) plecase la Brașov să antreneze și nu mă mai văzusem de vreun an de zile cu el. M-am întâlnit cu el, ne-am pupat, am băut un șpriț.

Ține minte că mi-a zis a doua zi. A ajuns acasă și i-a spus lui Viki, soția lui: ‘Băi, Viki! Știi cu cine m-am întâlnit? Cu fratele meu, cu Nicu Cristescu’. Viki și-a pus mâinile în cap și a zis: ‘Aolo, ăsta iar te duce la femei’”, a mai povestit Nicolae Cristescu”.

Nicolae Cristescu, fază genială la un meci al Rapidului: „M-a făcut de comandă! Am început să plâng”

În încheiere, Nicolae Cristescu a depănat o altă amintire de la un meci al Rapidului. La vârsta de 6 ani, neavând de unde să achiziționeze fulare sau căciuli în culorile Rapidului, Nicolae Cristescu a primit de la mama sa un fular și o căciulă albă care au fost vopsite în vișiniu.

„Îmi aduc aminte o fază fantastică. Acum îmi vin ideile, nu am programat nimic. Astea sunt trăite. Pe multe le-am uitat, mi-aduc aminte pe parcurs acum în timpul discuției. Aveam vreo 6 ani nu aveam de unde să cumpăr fulare pentru Rapid. Vă dați seama, sunt 60 de ani.

Mama, știind cât iubim Rapidul, eu am plecat cu fratele meu la stadion și a vopsit un fular alb. L-a vopsit cu vopsea de ouă. Mi l-a făcut vișiniu, l-am pus mândru. Mă cunoșteau toți din zona respectivă, eram meci de meci cu ei. Mă iubeau, copilul Rapidului. Aveam o căciulă albă a făcut-o tot vișinie.

Eram foarte mândru, cu pieptul pe sus. Toată lumea se uita, de unde aveam fulare sau căciuli vișinii. Bă, și a început ploaia! M-a făcut de comandă din cap până în picioare.

Parcă eram indian pătat pe față, mascat. Doamne, cât am râs! Eu am început să plâng pentru că mă făcusem de rușine. Ceilalți râdeau, dar râdeau de plăcere”, a încheiat povestea Nicolae Cristescu.

