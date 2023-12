Nicolae Cristescu, întâmplări de la negocierile cu Copos: “Mi-am vândut o grămadă de proprietăți”

Nicolae Cristescu a fost patronul Rapidului în perioada 2013-2016. Atunci, Cristescu a preluat echipa de la George Copos. La finalul celor 3 ani, invitatul emisiunii “Suflet de rapidist” a ieșit pe minus, însă nu regretă nimic.

Negocierile pentru preluarea clubului au fost dificile

“După 2 luni cu negocieri cu George Copos, un om la care țin, dar e cel mai greu negociator. 2 luni au durat, s-au ascuns o grămadă de datorii pe care eu le-am preluat. Ne-a pus la dispoziție registre, dar erau datorii care nu apăreau acolo.

Nu vreau să-l denigrez, îmi este prieten. După ce am preluat Rapidul a venit de la TAS o datorie de vreo 900.000 de euro legate de Julio Cesar și Marcos Antonio care au câștigat la TAS. Acea datorie s-a îndreptat împotriva echipei. Dar nu vreau să spun, nu vreau să denigrez pe nimeni.

Foarte greu de negociat cu Copos, dar merită aprecierile rapidiștilor pentru că timp de 20 de ani a ținut un mare brand românesc în viața. Este greu să ții Rapidul, m-am lovit de asta. De la început am plecat cu domnul Zamfir”, a declarat Nicolae Cristescu.

Cristescu a ieșit în pierdere după aventura de la Rapid

Nicolae Cristescu a ajuns la Rapid într-un moment dificil pentru echipă. În pragul falimentului, giuleștenii au fost preluați de către Cristescu în vederea salvării de la faliment. În prezent, echipa trece printr-o perioadă bună din punct de vedere financiar.

“Nouă ne-a venit ideea când am văzut că Rapid este la un pas de faliment, am strâns un grup de rapidiști bine intenționați, între ghilimele. Mă rerfer la mai mulți și nu o să dau nume niciodată. Au făcut un pas în spate de la început.

Ne-am întâlnit vreo 20 de persoane foarte bine dispuse și scopul era să facem un grup și să salvăm Rapidul. A doua zi trebuia să ne vedem la Copos. Fiecare venea cu 5-10 mii, sume diferite, fiecare cât își permitea. Și am făcut un buget rezonabil.

A doua zi trebuia să mergem la Copos cu propunerea și m-am dus singur, nu a mai venit nimeni. Și am început negocierile cu George care au durat două luni și jumătate. Mereu ieșeam la televizor că ne așteptau acolo și le spuneam că de mâine semnăm, dar mereu apăreau datorii.

Cred că știa ce datorii are, cum să nu știi, e absurd. Am reușit până la urmă să semnăm și să preluăm Rapidul. Importante sunt realizările și obiectivul pe care ni l-am indeplinit. Nu aveam cum să o tratez ca o afacere, o echipă aflată în faliment. Mi-am vândut o grămadă de proprietăți ca să țin Rapidul. Nu mai contează ce am pierdut, contează ce am câștigat, am promovat Rapidul în prima ligă”, a completat Nicolae Cristescu.

Cristescu a discutat despre preluarea Rapidului