Video. Imagini spectaculoase cu un fenomen neobișnuit, la Cascada Niagara. Totul s-a transformat în gheață

Nu este prima dată în istorie când Cascada Niagara a înghețat parțial, cel mai recent fiind în anii 2014 și 2015, însă dincolo de acești ani un fenomen similar a mai fost înregistrat doar la începutul secolului trecut.

În weekendul de Crăciun, vestul statului New York a fost paralizat de o furtună necruțătoare pe care autoritățile au numit-o “viscolul secolului”. timp de mai multe zile, a provocat pene de curent pe scară largă, întârzieri de călătorie și mai multe decese.

Mai multe imagini și videoclipuri au apărut pe rețelele de socializare descriind condiții feroce, în special în Buffalo, unde mai multe persoane .

Zilele acestea pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu Cascada Niagara acoperită de gheață. Din cauza valului recent de temperaturi negative care a cuprins regiunea, cascada s-a transformat într-un tărâm al minunilor de iarnă parțial înghețat.

The day after the great freeze, my family and I went to . The below it had ice thick enough for you *to technically* get to , by foot!

Was it an intriguing and surreal Arctic experience for a kid from California, yes!

