Video. Oana Lasconi regretă modul cum și-a criticat mama. ”Ar fi trebuit să fiu mai diplomată”

Oana Lasconi a postat un nou mesaj video în care susține că își regretă declarațiile de sâmbătă, făcute ”la cald”, sub imperiul emoțiilor și că ar fi trebuit să fie mai diplomată în reacția față de dezvăluirile făcute de mama sa.

Oana Lasconi regretă modul cum și-a criticat mama

La finele săptămânii trecute, Elena Lasconi, primar al municipiului Câmpulung Muscel și cea care deschidea lista candidaților USR pentru alegerile europarlamentare din 2024, a dezvăluit într-un interviu că nu a boicotat referendumul pentru familia tradițională din 2018, ba mai mult, a votat ”DA”.

”Eu sunt creștină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, la Prima TV. Declarația, care i-a adus retragerea de pe lista de candidați și un val de critici din partea colegilor de partid și alegătorilor.

Totuși, unele dintre , care s-a declarat ”dezgustată”, spunând că ”această discriminare jegoasă” nu are loc în familia sa și că din acest motiv nu o mai susține pe mama sa din niciun punct de vedere.

Marți, Oana Lasconi a postat un nou mesaj pe Instagram în care își exprimă regretul față de modul în care a reacționat și le mulțumește celor care au susținut-o ”în această perioadă dificilă”.

”Regret felul în care am făcut declaratia de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim, asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o.

Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine, dar o lecție pe care vă jur ca am învățat-o.

Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar, și anume că avem foarte, foarte mult de muncă – homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet”, a declarat Oana Lasconi.

Oana Lasconi exclude o carieră politică

Fiica edilului din Câmpulung Muscel a vorbit și despre acuzațiile conform cărora s-a folosit de șocul generat de declarațiile mamei sale pentru a intra în politică, respingând ideea unei astfel de cariere în România.

”Unii au spus că a folosit asta drept rampă de lansare în politică, permiteţi-mi să vă liniştesc: politica din România este mult prea struţo-cămilă ca să am eu ce să caut în ea. Din punct de vedere ideologic mi se pare un haos.

Dar ce îmi doresc din toată inima să fac este să susţin comunitatea LGBTQ+, asta este ce vreau. Îmi doresc să oprim acest scandal, să-l încheiem şi să pornim un dialog.

Haideţi să fim mai buni şi mai toleranţi astăzi, să ne respectăm, dar vă rog frumos, vă rog din toată inima să înțelegeți că o părere nu poate fi sinonimă cu un vot pentru îngrădirea unor drepturi! E foarte important să putem să pornim dintr-o zonă comună, dar părerile sunt cu totul altceva.

Haideţi să ne respectăm astăzi şi să începem să visăm la o Românie mai bună, din toate punctele de vedere, la oameni mai fericiţi, la un trai mai bun, haideţi să pornim un dialog!”, a mai spus Oana Lasconi.