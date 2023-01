Video. Transmisie de pe front, întreruptă violent. O bombă a explodat lângă un jurnalist care relata din Ucraina

Un proiectil a explodat la doar câteva zeci de metri de un jurnalist francez care relata în direct din Ucraina, de la Kramatorsk.

Din fericire, nici jurnalistul, nici cameramanul care îl filma nu au fost răniți.

A missile exploded a few dozen meters from a journalist who was in .

Video: TMC

— NEXTA (@nexta_tv)