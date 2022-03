Cum arată viitorul lui Lionel Messi! Care sunt planurile starului de la PSG. Motivul pentru care ratează derby-ul cu Monaco

se află încă în primul an de contract cu PSG, după ce a semnat vara trecută un acord pe doi ani, iar despre viitorul său s-a discutat mult în presa internațională. Săptămâna trecută, clubul parizian a pierdut cursa pentru titlul Ligii Campionilor, după ce anterior Parisul fusese eliminat de Nice în cadrul Cupei Franței.

Care sunt planurile lui Messi pentru 2022

Singurul trofeu pentru care a mai rămas să lupte Lionel Messi în acest sezon la PSG este campionatul francez, Ligue 1. Echipa lui Mauricio Pochettino se află în acest moment pe primul loc în clasament, cu 15 puncte deasupra lui Marseille.

ADVERTISEMENT

Nici trofeele indivduale nu par să se lipească de Lionel Messi. Balonul de Aur din 2021 are şanse minime să-şi apere trofeul şi în acest an. În plus, cu goluri puţine, Gheata de Aur este un alt premiu de la care şi-a luat adio.

Este de departe evident că perfomanțele argentinianului la clubul parizian sunt cu mult inferioare celor de la , dar deloc de criticat, întrucât părăsirea forțată a unicului club al carierei, pentru care a jucat timp de 17 ani, nu a fost ușoară.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, acomodarea la o nouă echipă dintr-o altă ligă europeană ar putea dura mai mult, iar rezultatele modeste din acest sezon se pot transforma în unele uimitoare în sezonul viitor.

Lionel Messi nu va juca în AS Monaco – PSG

Lionel Messi nu s-a antrenat la ultima şedinţă de pregătire înainte de AS Monaco – PSG şi va ratat meciul care este programat duminică, de la ora 14:00. Argentinianul a acuzat o stare gripală, iar medicii parizienilor au decis ca acesta să nu fie folosit.

ADVERTISEMENT

Este cel de-al 13-lea meci pe care Lionel Messi îl ratează în actualul sezon, de când s-a transferat la PSG. Fotbalistul de 34 de ani a marcat 7 goluri în cele 26 de partide jucate în toate competiţiile.

Plecarea lui Mbappe, un plus pentru Messi

Potrivit ziarului spaniol Marca, Lionel Messi intenționează să termine cei doi ani de contract la PSG. Dincolo de acest aspect, plecarea iminentă a lui Kylian Mbappe la un alt club și declinul lui Neymar din ultima perioadă l-ar putea face pe Messi să devină şi mai important la PSG.

ADVERTISEMENT

De asemenea, atacantul lui PSG are în vizor câștigarea Ligii Campionilor din sezonul următor, calificarea fiind sigură cu ajutorul locului din Ligue 1. Eșecul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu îl va determina pe Messi să dea totul pe teren în viitoarea competiție, întrucât obținerea cel puțin a unui trofeu european cu PSG este un țel pentru argentinian.

Campionatul Mondial din Qatar, marele vis pentru 2022

Lionel Messi va pleca zilele acestea înapoi la Buenos Aires pentru a disputa ultimele două meciuri la echipa națională din cadrul calificărilor la Campionatul Mondială. Argentina va întâlni Venezuela și Ecuador pe 26, respectiv 30 martie.

În acest moment, naționala Argentinei este calificată la Campionatul Mondială din Qatar, având 35 de puncte în clasament, cu patru mai puțin decât Brazilia. Va fi, cel mai probabil, ultima șansă a lui Messi de a fi campion mondial, care va împlini până atunci vârsta de 35 de ani.