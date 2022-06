Viitorul Universității Craiova este în mâini sigure! Ce performanțe au reușit juniorii oltenilor în acest sezon

Sezonul 2021-2022 a fost unul de excepție pentru fotbalul juvenil din Bănie. Juniorii Universității Craiova au dominat competițiile importante organizate de Federația Română de Fotbal și au fost medaliați în trei dintre cele șase turnee finale din acest an.

Viitorul Universității Craiova este în mâini sigure! Juniorii oltenilor au făcut cel mai bun sezon din ultimii 30 de ani

„Leuții” din Bănie au făcut furori în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal în acest sezon și astfel au realizat cele mai mari performanțe din ultimii 30 de ani la nivel de copii și juniori. Trei dintre cele patru grupe ale „alb-albaștrilor” au fost medaliate în ediția 2021-2022 din Liga Elitelor.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă Universitatea Craiova a terminat sezonul fără vreun trofeu, au reușit să obțină trei medalii în campionatele organizate de FRF. Două dintre cele trei grupări ale „juveților” au câștigat trofeul Ligii Elitelor la finalul acestei ediții.

Echipele U17 și U16 ale Universității Craiova au câștigat medaliile de campioni la sfârșitul sezonului 2021-2022. În schimb, formația sub 15 ani a „alb-albaștrilor” au reușit să termine această ediție din Liga Elitelor pe a treia poziție, după eșecul din semifinală cu juniorii celor de la Farul Constanța, scor 1-3.

ADVERTISEMENT

Pentru a fost cel mai bun sezon din ultimii 30 de ani, la nivel de copii și juniori. Doar echipa U19 a „alb-albaștrilor” nu a prins turneul final din ediția 2021-2022, competiție care a fost câștigată de Csikszereda Miercurea Ciuc.

„Cine vrea filme de acțiune să vină la noi, reușim să facem spectacol la toate meciurile”

Ștefan Florescu este antrenorul care i-a ajutat pe jucătorii Universității Craiova U17 să câștige trofeul Ligii Elitelor. Acesta a declarat la sfârșitul finalei cu U Cluj, scor 1-2, că echipa a reușit să facă spectacol la fiecare partidă din acest sezon.

ADVERTISEMENT

„Fac eforturi să mai vorbesc după atâtea emoții și atâtea strigăte. Cine vrea filme de acțiune să vină la noi, reușim să facem spectacol la toate meciurile și astăzi am reușit să câștigăm. Înainte să ieșim i-am întrebat dacă am pierdut un meci în acest an și au realizat că nu am pierdut. A fost o nebunie în vestiar și am ieșit bine pe teren”, a declarat Ștefan Florescu.

Juniorii Universității Craiova nu sunt singurii campioni din Bănie! CSȘ Craiova a câștigat Campionatul Național, după 34 de ani

Sezonul 2021-2022 a fost unul excepțional pentru echipele de juniori din Bănie. Pe lângă performanțele obținute de grupările „Științei”, CSȘ Craiova a reușit să câștige Campionatul Național după 34 de ani de la ultimul triumf al formației în această competiție.

ADVERTISEMENT

Directorul echipei din Bănie, Alin Staicu, a declarat că Adrian Ilie și Gabi Popescu au făcut parte din lotul care reușea să câștige Campionatul Național în 1988. Acesta a spus că își dorește ca juniorii clubului să urmeze drumul foștilor fotbaliști care au evoluat pentru CSȘ Craiova.

ADVERTISEMENT

„Este un eveniment fericit pentru clubul nostru, câștigarea Campionatului Național după 34 de ani. Generația anterioară care a câștigat Campionatul Național a fost o generație cu jucători importanți precum Adrian Ilie, Gabi Popescu, jucători de lot național”, a spus Alin Staicu pentru Oltenia TV.

„Copii sunt mai mici cu un an decât categoria la care am participat la această competiție, cu excepția căpitanului, Alin Raicu. Craiova are și va avea în continuare tradiție! Sper să vedem Craiova fotbalistică pe cele mai înalte trepte, așa cum au ajuns Adrian Ilie și Gabi Popescu, să reprezinte echipa națională a României. Nae Ungureanu, Sorin Cârțu, Eugen Neagoe și Ionel Gane sunt nume mari care au crescut aici și ne mândrim cu asta”, a mai spus directorul CSȘ Craiova.