Viking – FCSB, partidă cu casa închisă. Câte bilete s-au vândut la returul din play-off-ul Conference League

Viking este o echipă susținută în Norvegia, iar fanii speră să reușească să îi încurajeze pe jucători încât să reușească o calificare în grupele Conference League.

Viking – FCSB, partidă cu casa închisă

Partida dintre Viking Stavanger și , după ce fanii norvegieni au achiziționat peste 13.000 de bilete.

Stadionul din Stavanger are o capacitate de 15.900 de locuri, însă o parte din locuri sunt rezervate pentru fanii FCSB-ului și trebuie să existe și o zonă tampon între ei și fanii norvegieni, conform prevederilor UEFA.

În tur, la București, Viking Stavanger a reușit să o învingă pe FCSB, scor 2-1, deși vicecampioana României deschisese scorul în debutul meciului prin Florinel Coman.

Jucătorii FCSB-ului, încrezători înaintea returului cu Viking

Deși Viking s-a impus pe Arena Națională, înaintea returului din Norvegia și sunt siguri că vor reuși să obțină calificarea pe terenul adversarilor.

„Ne convine pentru că am simțit că am dominat clar și apoi ne bazăm să întoarcem rezultatul la ei acasă. Normal că se poate. Am avut o grămadă de ocazii. Ei au avut trei șuturi și două goluri.

Un meci pe care l-am controlat de la început până la sfârșit. Am început foarte bine meciul, dar am luat gol repede și ne-a afectat un pic. Am vorbit că trebuie să fim maturi în joc și trebuie să facem un meci bun, dar a fost acea greșeală.

Eu cred că putem să ne calificăm după cum i-am simțit. Simt că putem întoarce acest rezultat, suntem caractere puternice în vestiar, am întors și meciul trecut acasă. Putem să facem un meci bun și ne-a lipsit să băgăm mingea în poartă”, a spus Florinel Coman, căpitanul echipei.

„Din minutul 50 au început să tragă de timp dar asta o să se întoarcă. Ne așteptăm la un meci tare, dar vom mai merge mai departe în grupe. Ne-a încurajat și ne-a zis că ne vom califica. Credem 100% și ne vom califica!”, a spus și David Miculescu.