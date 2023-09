Vilde Ingstad, despre cea mai mare provocare după transferul la CSM București: “E foarte complicat”

CSM Bucureşti a fost din nou protagonistă pe . Iar una dintre cele mai importante mutări a fost Vilde Ingstad, care a plecat de la Esbjerg după ce a jucat şapte sezoane la echipa antrenată de Jesper Jensen.

Vilde Ingstad, una dintre cele mai valoroase handbaliste ale lumii, interviu pentru FANATIK : “Lucrez la cea mai mare viteză tot timpul”

Campioană mondială şi europeană cu Norvegia, Vilde Ingstad a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre adaptarea la noua sa echipă, la oraşul Bucureşti, spunând şi expresiile pe care le-a învăţat până acum în limba română:

ADVERTISEMENT

Cum sunt primele tale săptămâni la ?

– Este foarte bine. Este fun, cu multe lucruri noi, oameni noi, sala de handbal, oraşul, totul. Este ca şi cum lucrez la cea mai mare viteză tot timpul. Sunt foarte fericită că sunt aici.

“«Sunt terminată». Este un cuvânt foarte important”

Ai învăţat deja câteva cuvinte observ…

– “Bună ziua”. Încerc să învăţ încetul cu încetul. Este foarte dificil, nu este nimic similar cu ceea ce ştiu. Pentru moment, sunt doar la nivel de cuvinte simple ca: “Ce faci?”, “Foarte bine”, “Mulţumesc”.

ADVERTISEMENT

Este foarte bine pentru primele săptămâni…

– Da, “sunt fericită”. Mai ştiu şi “sunt obosită”, “sunt terminată”. Este un cuvânt foarte important (n.r. râde). Nu, dar este dificil să le reţin şi repet mult ca să le ţin minte.

Cum ţi se par fanii aici, în comparaţie cu Norvegia sau Danemarca?

– Este diferit aici pentru că se face gălăgie. Remarc diferenţele, dar îmi place. Pentru că suporterii îţi dau energie.

ADVERTISEMENT

“Avem potenţialul şi capacitatea de ajunge în Final Four”

Care este obiectivul tău la CSM Bucureşti? Echipa vrea să revină în Final Four şi chiar să câştige Liga Campionilor…

– Sper să ajungem acolo, este unul dintre ţelurile mele. Dar, până acolo sunt multe meciuri şi foarte multe echipe bune de care trebuie să trecem. În plus, sunt şi multe ore de antrenament, astfel că ecuaţia este un pic mai complexă. Mereu este mult mai mult decât cele 60 de minute pe care le jucăm. Vom avea multă muncă. Avem potenţialul şi capacitatea de ajunge în Final Four. O să muncim mult şi sper că va fi de ajuns.

Este un start foarte bun pentru CSM Bucureşti. Ce crezi că mai trebuie să puneţi la punct?

– Din punctul meu de vedere, să ne cunoaştem mai bine. Mai ales pentru mine, ca pivot, să simt. Să simt jucătoarele, să simt unde vine mingea, unde va fi trimisă. Este dificil de explicat. Dar dacă ştii pe cineva foarte bine, îţi dai dinainte seama că vei primi mingea. Şi dacă fac o mişcare, o să îi creez ei sau altei colege spaţiu. O dinamică bună. La fel şi în defensivă. Să construim relaţii între noi. Asta este foarte important.

ADVERTISEMENT

“În Esbjerg aveam un singur sens giratoriu. Aici… este foarte dificil să conduc”

Eşti una dintre cele mai valoroase handbaliste din lume pe postul de pivot. Cum ai fost convinsă să vii la CSM Bucureşti?

– Am jucat şapte ani la Esbjerg. Este o perioadă foarte mare şi mi-am spus că este timpul să încerc ceva nou. Înaintez în vârstă şi mi-am spus că este acum ori niciodată. CSM Bucureşti este una dintre cele mai bune şi mai atractive cluburi din lume. A fost natural să mă gândesc la CSM. De asemenea, am jucat de multe ori împotriva lor cu Esbjerg. Este o atmosferă foarte frumoasă, o arenă care îmi place. Mi-am spus că mi-ar plăcea să fac parte din asta.

Cum ţi se pare oraşul Bucureşti, oamenii?

– Este atât de mare oraşul. În Esbjerg aveam un singur sens giratoriu. Aici… este foarte dificil să conduc. În plus, nu am niciun reper. Nu ştiu unde sunt locurile. Nu pot să îţi spun unde locuiesc de aici, de la sală. Nu ştiu în ce direcţie e Palatul Parlamentului. Oamenii mi se par foarte prietenoşi. Am avut nevoie la magazin de puţin ajutor şi o femeie m-a ajutat pentru 20 de minute. Astfel de experienţe îmi plac foarte mult.