Vincent Keymer, interviu înainte de debutul în Grand Chess Tour. Cum a descoperit șahul și cât lucrează în fiecare zi

Vincent Keymar este unul dintre juniorii care au luat cu asalt lumea șahului în ultimii ani. 2023 a fost un an excelent pentru el, în special datorită parcursului de la Cupa Mondială. Unde l-a învins pe Magnus Carlsen și chiar a fost la o singură mutare de a-l elimina din competiție de a-l elimina pe norvegian.

2024 se anunță, de asemenea, un an uriaș pentru Keymer. Asta și datorită în debutului în poate cel mai important circuit de șah, , eveniment lansat de Garry Kasparov, cel mai bun jucător din toate timpurile. În 2023, pentru FANATIK.

, sponsor principal al primelor trei turnee din cadrul Grand Chess Tour, la Varșovia, București și Zagreb, a realizat un interviu cu Vincent Keymer. Jucătorul german va fi, foarte probabil, pe lista de start în prima competiție din acest an de GCT, la Varșovia. Interviul cu Vincent Keymer este pe .

Ce te-a inspirat pentru a începe să joci șah și ce te ajută să îți păstrezi motivația?

A început ca o curiozitate. Eu nu provin dintr-o familie care să fie apropiată de șah. Când aveam cinci ani am văzut pentru prima dată o tablă de șah și i-am întrebat pe părinții mei ce este aceea. Ei mi-au arătat regulile de bază. Am devenit foarte interesant și ulterior m-am înscris la un club local. Așa a început totul.

Vincent Keymer, despre timul pe care îl petrece pentru a se antrena la șah: “Minimum șase ore, ajung și la 10!”

Ce sfat le-ai da jucătorilor de șah care acum își încep călătoria?

Doar să facă tot ceea ce li se pare distractiv. Să descopere ce le place la șah și să înceapă să joace câteva turnee. Apoi vor vedea ce urmează pentru ei.

Ce resurse recomanzi pentru începătorii care vor să își îmbunătățească abilitățile la șah?

Sunt multe posibilități disponibile online. Exercițiile tactice sunt disonibile pentru toată lumea, la orice nivel, și le găsești fără costuri. Cărțile nu mai sunt atât de populare, dar sunt câteva clasice care te pot ajuta să înțelegi bazele acestui joc. Asta este foarte important, deci merită să le citești.

Ne poți descrie cum arată o zi obișnuită din viața ta?

După ce am terminat școala și am început să joc șah profesionist nu prea au mai existat zile obișnuite. Fie au fost zile în care am avut programate turnee, fie am încercat să mă relaxez puțin între turnee. Dar în mod normal obișnuiesc să mă trezesc destul de târziu, în jur de 10 sau 11. Mă antrenez puțin, fac și un pic de sort. Îmi place foarte mult să mă plimb cu bicicleta, îmi plac și sporturile indoor. În general petrec minimum 6 ore pe zi antrenându-mă. Uneori până la 10 ore.

Vincent Keymer cere mai mult sprijin pentru șah: “Se poate face mai mult pentru promovare la nivel global”

Când ai simțit prima dată că vei ajunge un jucător profesionist de șah?

Nu chiar așa devreme aș spune. Am fost la școală până la 17 ani. Dar, ce-i drept, deja de pe la 14-15 ani am simțit că am ajuns la un nivel care îmi dădea speranțe. Simțeam că dacă voi continua să muncesc cu aceeași intensitate, lucrurile vor merge bine pentru mine. Pe de altă parte, nu există nicio garanție că vei ajunge jucător profesionist. Eu atunci, pe la 14-15 ani, mi-am dat seama că ăsta vreau să fie viitorul.

Care sunt abilitățile specifice pe care copiii le pot obține datorită jocului de șah încă de la o vârstă fragedă?

Înainte de toate, răbdarea. Mai ales dacă joacă partide lungi. De asemenea, te poate ajuta să te concentrezi. Și îți poate forma o gândire logică și strategică. De asemenea, cu siguranță este o modalitate excelentă pentru a ajuta copiii să progreseze ca memorie. Sunt multe deschieri în care ai variante întregi de memorat, pur și simplu. Pe mine asta m-a ajutat în timpul școlii la alte materii. Deci, per total, sunt foarte multe lucruri pozitive. Dar depinde cât de mult timp dedici șahului.

Vincent Keymer va debuta în 2024 în Grand Chess Tour, la turneele sponsorizate de Superbet în Europa. Ce spune despre șansa primită

Șahul rămâne foarte popular la nivel global. Milioane de oameni joacă în fiecare zi. De ce crezi că se întâmplă asta și cât de important este ca mai multe companii și guverne să investească în promovarea șahului.

Cu toții ne dorim mai mult sprijin pentru șah din partea companiilor și a guvernelor. Există două părți ale șahului. Pe de-o parte este nivelul de top, dar important este și șahul ca hobby, ca un joc care poate ajuta copiii să dezvolte anumite abilități. La nivel profesionist poți să arunci o privire la India. Ei investesc cei mai mulți bani în șah, iar în acest moment au un număr foarte mare de talente. Mai mult decât oricine în lume. Cred că se poate face mai mult pentru a promova șahul la nivel global.

Vei concura pentru prima dată în Grand Chess Tour. Care sunt așteptările tale?

Am urmărit Grand Chess Tour mulți ani și mi s-a părut mereu un eveniment de top. Nu mulți jucători au ocazia să ajungă la un asemenea nivel. Mă bucur foarte mult să fac parte din această competiție. În cea ce privește așteptările, e greu de spus. Sunt numai jucători puternici. Nimeni nu vrea să termine pe ultimul loc, valabil și pentru mine. Cu toții vom încerca să profităm de șansele pe care le avem pentru a urca în clasament. Voi da tot ce am mai bun, sper să fie suficient pentru a obține un rezultat pe măsură.