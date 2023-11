Bahassa la FCSB?! Mititelu pune lucrurile la punct: „Nu e cum zice Gigi”

În teorie, Gigi Becali anunța că a aflat că Bahassa ar ajunge în ultimele 6 luni de contract, astfel că la vară ar putea să-l ia liber. Doar că, această informație e contrazisă de Adrian Mititelu Jr., cel care e convins că oltenii nu vor avea probleme să-l ”securizeze” pe francez, cu toate că tentațiile din alte părți ar fi mari.

Vine Bahassa la FCSB? Mititelu pune lucrurile la punct

”M-am interesat și am aflat niște lucruri de Bahassa. Pe Bahassa pot să îl iau la FCSB dacă îl vreau liber de contract în vara anului viitor. De ce să mai plătesc bani pe el dacă l-aș putea lua liber de contract? Nu vreau să mă cert cu Mititelu, dar eu așa am aflat despre Bahassa. Am aflat că la vară rămâne liber de contract, iar acum în iarnă intră în ultimele șase luni de contract acolo, la Mititelu”, a declarat Gigi Becali, conform Prosport.

În replică, Adrian Mititelu Jr. nu a negat vehement faptul că Bahassa ar intra în iarnă în ultimele șase luni de contract, însă a anunțat că e convins că oltenii vor reuși să-l convingă pe acesta să-și prelungească contractul. Cotat la 700.000 de euro pe Transfermarkt, francezul Yassine Bahassa impresionează în SuperLiga la 31 de ani, în special prin tehnica sa.

”Care e situația lui Bahassa, că ai văzut Gigi ce a zis. Că vi-l ia gratis la vară, de ce să vă dea bani? Își termină contractul, sau nu?”, s-a întrebat Horia Ivanovici. ”Nu e posibil acest lucru, eu zic că nu. Horia, noi putem să-i propunem o nouă ofertă, momentan nu sunt ultimele 6 luni de contract.

Până la urmă fiecare își dorește să ia jucători. Eu spun că Bahassa va fi jucătorul nostru. S-a mai scris și de Bauza, inclusiv voi ați dat o listă, cu foarte mulți jucători, sunt aberații. Mai mulți de jumătate din acea listă nu-și termină contractul la vară”, în direct la Fanatik SuperLiga.

Va reuși să-l ia FCSB pe Bahassa liber de contract?

Așadar, concluzia a tras-o moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici: ”E clar că-l securizați pe Bahassa, deci nimeni nu va putea să-l ia gratis”. La rândul său, Adrian Mititelu Jr. a explicat că orice jucător de la FCU Craiova 1948 nu poate pleca pe bani puțini, pentru că fotbaliștii de la Craiova ar avea o cotă mai ridicată pentru simplu fapt că joacă la Craiova.

”Normal, jucător care face diferența, fiecare echipă și l-ar dori dacă ar putea. Pentru orice jucător există o sumă corectă. Așa cum prețurile jucătorilor la FCSB sunt foarte înalte, așa sunt și la Craiova. Nu la nivelul acela, puțin mai joase. Orice jucător care vine la Craiova sau FCSB are deja cota mai mare. La FCSB dacă înscrii două goluri îți crește cu 1 milion cota”, a explicat Mititelu Jr.

