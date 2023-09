Virgil Drăghia, optimist după primul meci al sezonului la Rapid: „Ne dorim să câștigăm Cupa”

Fotbaliștii giuleștenilor sunt de părere că victoria a venit în urma unui joc bun, împotriva unui adversar dificil, care se descurcă bine pe teren propriu și le-au transmis fanilor că iau în serios Cupa României Betano.

Virigil Drăghia, optimist după primul meci al sezonului la Rapid

după victoria cu FC Botoșani, scor 3-1, iar Virgil Drăghia a anunțat că el și colegii săi se vor bate la câștigarea Cupei României Betano: „Mă bucur că am reușit să câștigăm, asta ne-am propus.

Cupa este un obiectiv pentru noi. Ne dorim să câștigăm cupa, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să-l tratăm, cum l-am tratat pe cel de azi.

Eu am simțit că au făcut un meci bun și au avut ocazii clare, mă bucur pentru că am marcat la ocaziile pe care le-am avut și că am câștigat meciul”.

„Vedeți câți fani vin după noi în toată țara. Peste tot în lume vin după noi și ne susțin, fără ei nu știu dacă am fi putut obține aceste performanțe”, a mai spus Virgil Drăghia, portarul de rezervă al giuleștenilor.

Virgil Drăghia, lăudat de Cristiano Bergodi

pe Virgil Drăghia la finalul meciului, portarul de rezervă a Rapidului având mai multe intervenții bune în duelul cu FC Botoșani: „Am meritat această victorie, băieții au jucat foarte bine.

Mă bucur pentru toți jucătorii, am făcut primele 25 de minute foarte bune. A doua repriză am riscat puțin, dar portarul ne-a dat încredere, eu sunt mulțumit.

Au fost contre între jucători, e normal că s-au dat galbene, dar echipa este agresivă în mod pozitiv și am jucat fotbal, am dat trei goluri și am avut multe ocazii”.

„În acest an mergem în preliminariile Europa League, e importantă competiția pentru noi, e important că am câștigat primul meci, într-un moment dificil pentru noi, că am avut o deplasare lungă și urmează un meci dificil la Sibiu”, a mai spus Cristiano Bergodi.