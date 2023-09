Cristiano Bergodi, mulțumit după FC Botoșani – Rapid 1-3: „Toți trebuie lăudați”

Antrenorul giuleștenilor i-a anunțat pe fanii giuleștenilor că unul dintre obiectivele clubului este să câștige Cupa României Betano și că va face tot ce îi stă în putere pentru a îndeplini obiectivul.

Cristiano Bergodi, mulțumit după FC Botoșani – Rapid

după victoria obținută de Rapid în duelul din deplasare cu Botoșani, fiind mulțumit de toți jucătorii: „Am meritat această victorie, băieții au jucat foarte bine.

Mă bucur pentru toți jucătorii, am făcut primele 25 de minute foarte bune. A doua repriză am riscat puțin, dar portarul ne-a dat încredere, eu sunt mulțumit.

Au fost contre între jucători, e normal că s-au dat galbene, dar echipa este agresivă în mod pozitiv și am jucat fotbal, am dat trei goluri și am avut multe ocazii”.

„Era importantă victoria în primul meci!”

„În acest an mergem în preliminariile Europa League, e importantă competiția pentru noi, e important că am câștigat primul meci, într-un moment dificil pentru noi, că am avut o deplasare lungă și urmează un meci dificil la Sibiu.

Mergem cu gândul de a câștiga, întâlnim o echipă antrenată foarte bine, greu de bătut, va fi un meci dificil, dar noi suntem pe drumul cel bun”, a .

„Nu e ușor, terenul a fost și foarte moale, iar eu cred că toți băieții trebuie felicitați pentru felul în care au jucat, pentru că au depus un efort foarte mare astăzi.

E o competiție imprevizibilă astfel multe echipe foarte bune au lipsit din semifinale. Mi se pare un format bun cel al Cupei României. Am decis să plecăm în ziua meciului pentru că oricum e o deplasare lungă și sunt multe probleme pentru a ne întoarce. Nu e ușor!

Trebuie să tratăm toate jocurile serios pentru că această este o competiție importantă și putem face meciuri foarte bune”, a mai spus antrenorul Rapidului.