Vivi Răchită ironizează revenirea lui Lupescu la CS Dinamo: “O să fie subalternul lui Burcă!”

Asta, în condițiile în care oficiali de la FC Dinamo ar dori să existe o colaborare cu CS Dinamo la nivel de juniori, practic să existe o singură academie de care să beneficieze clubul de fotbal din prima ligă. ”O să fie subalternul lui Burcă”, s-a amuzat de situație Vivi Răchită.

Vivi Răchită ironizează revenirea lui Lupescu la CS Dinamo

Între timp, Cristi Coste a anunțat care va fi funcția oficială a lui Ionuț Lupescu la CS Dinamo: manager sportiv de consiliere. Evident, motiv de glume între invitații din platoul Fanatik SuperLiga. ”Tu ai auzit de postul ăsta printr-o organigramă?”, s-a întrebat, retoric, Niță, în timp ce Alin Buzărin a adăugat: ”Voi ați înțeles ce o să facă Lupescu?”.

Cel mai vehement a fost Vivi Răchită, cel care nu consideră că Ionuț Lupescu are cum să fie, în viața asta, subalternul lui Ovidiu Burcă. ”Să vină oameni de afaceri, să vină să dea bani. La începutul conferinței a spus domnul comandant, că l-a sunat domnul președinte al FC Dinamo de două ori. Și aseară și dimineață ca să găsească o formă de a uni cele două academii.

Adică noi nu avem bani să cheltuim, să băgați voi bani că aveți bani, să joace pentru noi. Asta înseamnă că Lupescu va fi subalternul lui Burcă, pentru că academia va fi în subordinea echipei mari. Abia aștept când se face ședința să vină Burcă să-i spună lui Lupescu, ce ai făcut în weekend, ce jucători îmi prezinți pentru echipa mare”, s-a amuzat Răchită.

Ionuț Lupescu a venit la CS Dinamo pentru a construi o academie

Pentru cei cărora nu le este clar pentru ce a venit, de fapt, Ionuț Lupescu la Dinamo, fostul mare fotbalist a explicat: planul său va fi să construiască o academie mare de fotbal, care să rivalizeze cu Farul Constanța și alte academii relevante din România.

”Cred că suntem în faza finală în care se va construi clubul Dinamo. Dar nu este suficient pentru clubul Dinamo. E foarte important şi centrul de copii şi juniori, pentru că nu arată ca o academie. E clar că trebuie să se investească şi în infrastructură. Scopul meu este aici să fac o analiză pe care să o prezint pe la sfârşitul anului domnului preşedinte pentru un proiect de academie. Un proiect naţional.

Sunt ambiţii foarte mari aici. Până cum vreo zece ani acest club a produs cei mai mulţi jucători care au ajuns la Dinamo Bucureşti sau la alte cluburi din Liga 1. Chiar şi la echipa naţională. Cred că e posibil ca Dinamo să facă acest lucru. N-am venit să dau pe cineva afară sau să spun ce trebuie făcut, ci vreau să prezint o analiză serioasă şi aş dori să fac acest lucru pentru că aici am crescut de fapt.

Am venit aici să consiliez să ajut cu expertiza pe care am dobândit-o în 15 ani clubul la care m-am format. Pentru mine, este un singur Dinamo. Ambele echipe sunt Dinamo pentru mine. Sper ca familia Dinamo să nu facă greşeala pe care au făcut-o cei din Craiova şi cei din Ghencea”, a declarat Ionuț Lupescu la prezentarea sa oficială.

