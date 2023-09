Viviana Sposub, dezvăluiri despre ce a făcut în America. A cunoscut o persoană importantă: ”Ne-am petrecut Crăciunul împreună”

Viviana Sposub, întoarsă în țară, în această vară, din Statele Unite ale Americii, a oferit detalii fanilor despre ceea ce a făcut peste Ocean. Printre altele, fosta prezentatoare de la Protv și Kanal D s-a cunoscut cu oameni importanți din viața sa.

Cu cine s-a întâlnit Viviana Sposub în SUA și au petrecut Crăciunul împreună

Mai bine de jumătate de an a fost Viviana Sposub plecată în America, alături de George Burcea, , iar de curând s-ar fi împăcat, însă nu se cunosc detalii concrete în acest sens. Peste Ocean, vedeta a avut parte de clipe memorabile.

că în America l-a cunoscut pe finul botezat de bunicii săi. Știa despre el doar din povestirile familiei. Ajunsă peste Ocean, Viviana Sposub nu a ezitat să-i scrie tânărului și au făcut cunoștință.

De altfel, Viviana Sposub a petrecut și Crăciunul din 2022 cu finul bunicilor, iubita acestuia și George Burcea. De curând, Viviana Sposub a mers la nunta tânărului, care a avut loc în Reșița, și a postat o imagine de la eveniment, pe rețelele de socializare.

”Hai să vă povestesc ceva. Iulian a fost botezat de bunicii mei. Nu ne întâlniserăm niciodată în România pentru că el a plecat de mulți ani în America. Însă mama îmi povestea de multe ori despre finul ”nostru” din Washington DC. Când am ajuns în State, nu am stat pe gânduri și am trimis un mesaj pe Facebook.

Uite așa i-am cunoscut pe finul Iulian și pe soția lui, Roxana. Au venit în vizită în New York și ne-am petrecut Crăciunul împreună. Tot atunci le-am promis că nu voi lipsi de la nunta lor”, a scris Viviana Sposub în dreptul imaginii cu finul său și soția acestuia.

Ce face Viviana Sposub de când nu mai lucrează în TV

După ce a lucrat la Antena 1 și Protv, ultima oară Viviana Sposub a fost văzută la Kanal D, moderând emisiunea ”Dimineața cu noi”, alături de Bursucu și comediantul George Tănase. Proiectul nu a rezistat prea mult pe micile ecrane, astfel că mulți se întreabă cu ce se ocupă acum frumoasa brunetă.

Nu se știe cu certitudine care este ocupația sa în prezent, dar într-o zi, într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta se mândrea cu faptul că a fost invitată să prezinte o nuntă, unde naș era Dan Bursuc. Nu în ultimul rând, Viviana Sposub a demonstrat că are o prietenie strânsă cu renumitul manelist când era participantă la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

”Am fost invitată să prezint o nuntă specială în Moldova! Dragul meu prieten, Dan Bursuc, a fost naș!”, a spus Viviana Sposub . Mulți dintre admiratorii Vivianei Sposub consideră că tânăra nu ar trebuie să aibă de a face cu lumea maneliștilor.