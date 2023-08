Viviana Sposub se confruntă cu dureri groaznice! Ce a pățit vedeta: „Vă spun din tot sufletul…”

Viviana Sposub se confruntă cu dureri groaznice! Aceasta a povestit pe rețelele de socializare ce a pățit și ce a decis să facă.

Viviana Sposub se confruntă cu dureri groaznice

Viviana Sposub se confruntă cu clipe grele. Aceasta are dureri groaznice de ceva vreme și abia acum a decis să le trateze.

a mărturisit pe rețelele de socializare că are o durere de genunchi ce nu o mai lasă de câteva luni. Aceasta s-a tot agravat în ultimul timp, ba chiar a împiedicat-o să mai meargă la sală.

„De câteva luni mă confrunt cu durere de genunchi, însă am crezut că o să treacă de la sine. Am continuat să fiu activă, să merg la sală, dar durerea s-a agravat. Cei care au mai avut sau au astfel de dureri știu cât de sâcâitoare pot fi!”, a scris ea pe Instagram.

Așa că văzând că nu scapă de durerea enervantă, fosta vedetă TV a decis să meargă la un tratament.

Viviana Sposub aluat măsuri pentru vindecare

spunea că deja a lăsat prea mult această problemă de sănătate să se agraveze și era cazul să facă ceva pentru a scăpa de ea.

„Știți vorba aceea mă doare în cot? Pe mine mă doare în genunchi, ce-i drept. Nu se mai poate, am lăsat prea mult problema asta deoparte și am ajuns în punctul în care nici măcar nu mai pot să merg la sală de durere, dar sunt fericită că deja am făcut prima ședință și mă simt ceva mai bine, vă țin la curent.

Vă spun din tot sufletul, nu lăsați o durere nerezolvată.”, a mai spus Viviana Sposub, pe Instagram.

Viviana Sposub i-a îndemnat pe urmăritorii săi să acționeze mereu rapid când au dureri și să nu le lase prea mult timp, așa cum a făcut ea.