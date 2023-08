Raluca Dumitru, dezvăluiri neașteptate despre Viviana Sposub. În ce relații a rămas cu fosta iubită a lui George Burcea după ”Bravo, ai stil!”: ”Așa suntem noi oamenii”

Raluca Dumitru a făcut dezvăluiri despre Viviana Sposub, la mai bine de un an de când au participat la Bravo, ai stil! Celebrities. În ce relații au rămas cele două după emisiune?

În ce relații a rămas Raluca Dumitru cu Viviana Sposub după Bravo, ai stil! Dezvăluiri neașteptate

În cadrul unui interviu, Raluca Dumitru a vorbit despre experiența de la Bravo, ai stil! Celebrities și a dezvăluit, totodată, cu cine a păstrat legătura după finala emisiunii.

Vedeta a recunoscut că , așa cum se întâmplă într-o competiție, din cauza stresului și a presiunii. Deși a avut conflicte cu unele concurente, Raluca a rămas în relații bune cu majoritatea dintre ele, printre care și Ruxi, care a și câștigat anul trecut.

În schimb, Raluca Dumitru nu a mai păstrat legătura cu Viviana Sposub. Fosta iubită a lui George Burcea nu a mai vrut să vorbească cu ea după .

Cu toate acestea, Raluca Dumitru spune că a reușit să treacă peste orice neînțelegere cu celelalte concurente și că nu are vreo problemă cu ele, chiar dacă au fost momente mai tensionate.

“Am legat prietenii la Bravo, ai stil. Vorbesc cu Ruxi în continuare, cu Viviana nu vorbesc, că nu vrea ea, nu că am eu ceva. Eu trec foarte repede peste orice incident pe care l-am avut în emisiune.

E normal că atunci când ești într-o competiție, nervii sunt la cote maxime și cu stresul și munca care e acolo, mai arunci câteva vorbe, că așa suntem noi oamenii. Ea nu mai vorbește cu mine, poate s-a simțit prea atacată, nu știu.

Am mai vorbit cu Adina, Amna, Melina, nu am absolut nicio problemă cu niciuna, chiar dacă am mai avut discuții în contradictoriu”, a declarat Raluca Dumitru la .

Motivul pentru care Raluca Dumitru nu se căsătorește

Deși are o relație, Raluca Dumitru nu are de gând să se căsătorească. Vedeta consideră că nu mai este cazul să facă nuntă la vârsta ei (36 de ani) și nu consideră că un astfel de eveniment este atât de important.

În opinia fostei concurente de la Bravo, ai stil, este mai importantă relația cu partenerul. În același timp, vedeta crede că lucrurile se vor întâmpla așa cum trebuie în cazul ei.

“Cred că contează foarte mult cum te înțelegi cu partenerul, să ai o relație ok, să te simți bine. Nunta dacă e să vină, ok, dacă nu, nu contează atât de mult pentru mine. Știi cum e, mulți fac nuntă și se despart la puțin timp, oarecum actul ăla îi schimbă.

În fața lui Dumnezeu este bine să fii măritată. Eu nu pot să mă împărtășesc. De câte ori este o sărbătoare mare și țin post, nu mă împărtășește niciun preot.

Este păcat, cum s-ar spune, să trăiești în concubinaj. Eu cred că Dumnezeu o să așeze lucrurile așa cum trebuie și când e să fie o să fie și pentru mine o nuntă, dacă e să fie”, a spus Raluca Dumitru, potrivit .