Vlad Chiricheș, cifre uluitoare în CFR – FCSB 0-1. „94 la sută! Bârligea nu a câștigat un duel aerian”

Vlad Chiricheș (34 de ani) a fost din nou imperial în apărarea FCSB-ului. Cu căpitanul naționalei României pe teren, liderul din SuperLiga n-a luat gol în trei meciuri consecutive. Fundașul a primit inclusiv laudele lui Adrian Mutu.

Vlad Chircheș, prestație de top în CFR Cluj – FCSB 0-1: „A adus echilibru”

FCSB și-a betonat apărarea odată cu revenirea lui Vlad Chiricheș. Deși a lipsit șapte luni de pe gazon, fundașul în vârstă de 34 de ani a avut prestații excepționale în partidele cu Farul, Universitatea Craiova și CFR Cluj.

„Intrarea lui Chiricheș acolo a adus echilibru. E deja al treilea meci în care face un joc bun și nu primesc gol. A câștigat majoritatea duelurilor aseară. A avut un procentaj de 94%, am văzut o analiză.

Bîrligea n-a câștigat niciun duel aerian aseară. Asta e o analiză pe care am văzut-o eu”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

„FCSB merită diferența de puncte”

În urma succesului din Gruia, FCSB e acum lider autoritar în SuperLiga. Are 44 de puncte, cu 13 mai multe decât CFR Cluj și Universitatea Craiova. „Briliantul” e convins că, sezonul acesta, roș-albaștrii merită să iasă campioni.

„Îți dai seama, dacă Radunovic are 96% pase reușite, vreo 43-45 bune. Înseamnă că a fost totul aproape perfect pentru FCSB. Eu mă așteptam la o replică mult mai bună și mai consistentă din partea CFR-ului.

Ești echipa de pe locul 2, ai șansa să te apropii, ai șansa să mai speri… Mi s-a părut foarte puțin. Și nici FCSB n-a făcut un meci strălucit. Nu mi-a plăcut meciul. Singura diferență a fost că Florinel Coman a executat o lovitură liberă bine.

Nu știu dacă imparabilă. Dar, în rest, dacă câștigi un meci de genul ăsta, când nu joci bine, îți dai seama ce înseamnă sezonul ăsta pentru FCSB. Dacă a câștigat când a jucat prost cu echipa de pe locul 2, eu cred că își merita diferența asta de puncte”, a adăugat fostul antrenor al lui CFR Cluj.

. „Stă bine fizic. Nu are nicio problemă din punct de vedere medical. Chiri joacă într-un picior în România. De ce să nu fie o soluție pentru Euro?

Este o soluție. Nu are cum să nu fie. Când un jucător câștigă campionatul, a adus un plus de valoare și echilibru apărării, are experiență, e căpitanul naționalei, nu ai cum să nu iei un jucător de genul ăsta, dacă stă bine fizic”, a conchis Mutu.

“L-A UMILIT pe Birligea!” Vlad Chiriches, CIFRE ULUITOARE in CFR Cluj - FCSB 0-1