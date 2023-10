Vlad Miriță, vedetă Disney! Personajul copilăriei pe care îl va juca: „Am făcut și haz pe subiectul ăsta”

Vlad Miriță dă marea lovitură în cariera sa, iar FANATIK a aflat toate detaliile! Cântărețul se transformă într-un personaj iubit de mulți, care ne-a marcat copilăria și continuă să fie iubit și de generația actuală.

Vlad Miriță devine vedetă Disney! Artistul participă în show-ul toamnei, dedicat copiilor, dar și adulților

Pe 2 noiembrie, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Disney, tenorul va participa la un mega-spectacol la Sala Palatului, un show care îi trezește emoții frumoase. Artistul a vorbit pentru FANATIK despre personajul pe care îl va juca, unul la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată.

ADVERTISEMENT

Vlad Miriță nu e la primul său musical, însă de data asta muzica se îmbină perfect cu lumea fascinantă a animației! Cântărețul ne-a recunoscut că a mai cochetat cumva cu zona asta, prostindu-se pe acasă în încercarea de a imita diferite personaje legendare din lumea Disney.

Pe 2 noiembrie 2023, oamenii vor avea ocazia să îl vadă pe tenor în pielea lui… Tarzan1 Vlad a recunoscut că atunci când a aflat despre asta a făcut haz, iar provocarea pentru el este una uriașă.

ADVERTISEMENT

„Mă mai prostesc pe acasă, mă mai prefac…”

„E un proiect inedit pentru mine. Mă bucură, îmi place că sunt pus în situația asta: să intru în pielea unor personaje de desene animate. Nu am făcut-o până acum. Am făcut musical, dar nu desene animate. Din câte mă cunosc, am înclinații, că mă mai prostesc pe acasă, mă mai prefac… Deci, va fi acum o treabă în joacă, dar serioasa!

Să sperăm că vom fi pe placul copiilor, că ei vor fi, în primul rând, destinatarii acestui spectacol. Sperăm că vor veni în număr cât mai mare și că vor fi încântați. Sunt convins că ei știu mai bine mare parte din cântece, mai bine decât le știm noi – cel puțin la momentul ăsta, că noi încă repetăm (râde)”, a dezvăluit Vlad Miriță, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

că așteptările sunt mari, mai ales pentru că publicul Disney e format în mare parte din copii. Și el, ca adult, e impresionat chiar și astăzi când aude muzica Disney, pomenind de coloana sonoră de la Tom și Jerry, despre care a remarcat că e făcut-o cu mult profesionalism.

„Nu ai loc de complezențe cu copiii”

„Iar copii sunt un public foarte direct și sincer. Nu ai loc de complezențe cu copiii. Dacă le va plăcea veți auzi aplauze, dacă nu… nu știu ce va fi. Noi sperăm că va fi o atmosferă foarte frumoasă la spectacol și pentru ei, dar și pentru adulți, o experiență foarte plăcută. Pentru noi va fi, oricum, inedit și frumos.

ADVERTISEMENT

Muzica Disney e frumoasă, e elaborată, serioasă – ca o muzică de film. Acum, ca adult, când ascult muzica de pe coloana sonoră de la Tom și Jerry, îmi dau seama că acolo e muzică, tată, e orchestră simfonică ce își dă silința ca lumea, nu e chiar joacă de copil. Ca să sune copilăros și să sune așa, ca într-o poveste, e foarte multă muncă în spate.

Ceea ce și noi facem în perioada asta: muncim ca să sune bine. De-abia aștept! Nu mai e foarte mult. Îmi pare rău că e numai unul! Pentru că vom învăța cântecele și vom intra într-o atmosferă de care ne va fi dor, sunt convins”, ne-a spus Vlad Miriță.

Vlad Miriță alias Tarzan: „Am făcut haz pe subiectul ăsta”

și despre Tarzan, rol pe care , amintind de ceea ce aflase de la bunicul său, și anume că primul actor care a fost Tarzan era un român.

„Cel mai mult și cel mai mult îmi place că voi fi Tarzan (râde). Din copilărie am avut o chestie cu Tarzan. Îmi aduc aminte că eram acasă cu bunica din partea mamei. Era un ziar cu o poză cu Tarzan, care era călare pe un cal alb, cabrat. Era ceva în articol, mi-a citit bunicul, de genul că primul actor care a jucat Tarzan era român.

Și m-a fascinat asta. Mă fascina și poza cu calul ăla… dovadă că m-a urmărit toată viața mea asta cu caii. Și acum sunt pasionat de cai. Povestea lui Tarzan, în sine, mi-a rămas. Adevărul e că e una dintre cele mai fascinante povești, alături de cea a lui Mowgli. Am și făcut haz pe subiectul ăsta. Tarzan, în accepțiunea publică, e blond și cu părul lung. În realitate, actorul respectiv era cu părul scurt și brunet. Deci, mă încadrez în tiplogia inițială a personajului”, a completat Vlad Miriță, pentru FANATIK.