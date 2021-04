Vlad Voiculescu: ”Au fost presiuni pe care nu le cunosc sau Florin Cîțu este un mincinos patentat”

Vlad Voiculescu a explicat ce înseamnă mafia din sistemul de sănătate. Invitat în emisiunea ”Întrebarea mesei rotunde”, realizată de actorul Marius Manole, fostul ministru al Sănătății a făcut afirmații dure la adresa lui premierului Florin Cîțu. Totodată, Voiculescu a explicat de ce a renunțat la funcția de viceprimar al Capitalei.

Vlad Voiculescu, afirmații dure despre Florin Cîțu

Vlad Voiculescu a fost demis după doar 4 luni la conducerea ministerului Sănătății. ”Răspunsul este oriunde între: au fost presiuni pe care nu le înțeleg, nu le cunosc și cred că domnul Cîțu trebuie să explice, până la Florin Cîțu este un mincinos patentat, așa cum am mai avut în poziția de premier.

Oriunde între aceste două variabile, între aceste 2 limite, este răspunsul la multe întrebări, de la ce s-a întâmplat la final, la demiterea mea și a doamnei Moldovan fără o singură discuție, sau ce s-a întâmplat cu acel secretar adjunct din ministerul Sănătății”, a afirmat fostul ministru, în cadrul emisiunii de la ProTV PLUS.

Ce spune Vlad Voiculescu despre Nicușor Dan și PNL? ”Au trecut aproape 100 zile în care nu am primit atribuții”

Înainte să ajungă la Sănătate, Voiculescu acceptase funcția de vicepremier al Capitalei. În apropierea Crăciunului, după ce timp de două luni a criticat întârzierile în validarea sa ca viceprimar, Vlad Voiculescu a anunțat că renunță la funcție.

”Am făcut echipă cu Nicușor Dan cu niște atribuții asumate pe sănătate, educație, social. După care, ceea ce s-a întâmplat, au trecut aproape 100 zile în care nu am primit atribuții, nu am putut face decât mici analize pe care le puteam face stând acasă, pe canapea. PNL și Nicușor Dan nu și-au ținut cuvântul.”, a declarat Vlad Voiculescu în emisiunea de la ProTV PLUS.

”Nu și-au ținut promisiunile până astăzi. Viceprimarul Horia Tomescu încă nu are drept pe semnătură pentru a se ocupa printre altele de reforma spitalelor din București care au aceeași manageri de pe vremea lui Firea sau chiar Oprescu”, a adăugat fostul ministru.

Cum se simte după demiterea din funcția de ministru al Sănătății?

”Sunt obosit și un pic amărât. După ce voi dormi corespunzător, o să văd pe mai departe”, au fost primele cuvinte ale lui Voiculescu înainte de începerea discuției cu Marius Manole.

”Mă așteptam să existe multe critici. Știam că nu am prea mulți prieteni. Pur și simplu de la punct încolo, dacă mă ocupam să desființez jumătate din miniciunile publice care ieșeau despre mine, probabil că n-aș mai fi făcut decât asta și nu poți să ții piept la o întreagă mașinărie cu multe televiziuni”, a prezicat Voiculescu.

În cadrul emisiunii lui Marius Manole, Voiculescu a declarat că tot ceea ce îl ghidează în viață este dorința de a face o diferență pentru oameni.

”Cu orice preț îmi doresc să fac lucruri cu rost, iar rostul este acela de a ajuta, în special în domeniul esențial, cum este cel al sănătății. Toată viața mea, în ultimii 10 – 12 ani, a fost calcată înspre oamenii care aveau nevoie de ajutor”, a spus fostul ministru.

Vlad Voiculescu, despre ”mafia” din sistem: ”Se simte datoare să fure mai mult în timpul unei crize”

”Criza din sistem potențează mafia. Mafia se simte datoare să fure mai mult în timpul unei crize. Oamenii cinstiți în sistemul de sănătate își fac cu greu loc.(…)

Sunt tot felul de interese de gașcă. Pe unde mergi ajungi să calci peste un carnet de partid.(…)

Când vorbim de mafie vorbim de două lucruri: politizare excesivă și sinecuri, inclusiv proiecte europene. Lucrurile astea trebuiesc curățate. Evident că deranjezi în fiecare zi”, a răspuns Voiculescu când a fost întrebat de ”mafia” din sistem.

Ce înseamnă mafia din sănătate? ”Vedem de unde au venit banii…”

”Pot să dau exemplu din București. Vedem o culoare politică și anume roșie. Vedem, de asemenea, sume imense investite care nu se văd în felul în care arată spitalele astăzi.

De multe ori, suma investită în spitalele vechi ar fi fost suficientă pentru a construi lângă un spital nou cel puțin la fel de mare. Nu trebuie decât să comparăm cât au costat spitalele private construite tot aici în București și să comparăm cu sumele investite în spitale de stat.

Punem cap la cap. Vedem de unde au venit banii, cum s-a construit și care era culoarea politică a celor care au dat banii și după aia ne uităm la firmele care au construit. Lucrurile astea puse împreună arată o imagine foarte clară a ceea ce înseamnă mafia din sănătate”, a explicat Vlad Voiculescu în emisiunea de la ProTV PLUS.

Proaspăt demis din funcția de ministru al Sănătății, Voiculescu a avut parte de multe critici. Hulit de toată lumea, fostul ministru a mărturisit a fost amenințat cu moartea.