Vladimir Drăghia a ajuns pe masa de operație. Actorul a fost sub anestezie generală

Probleme de sănătate pentru Valentin Drăghia, la început de an. Actorul a trebuit să fie operat, iar pentru asta i s-a făcut anestezie generală, despre care se știe că este una riscantă pentru un pacient. Vladimir Drăghia a oferit detalii despre starea sa.

De ce a fost operat Vladimir Drăghia

Într-o postare pe rețelele de socializare, Fotografiat de pe patul de spital, el a dezvăluit că a fost operat de deviație de sept, la început de săptămână. Chiar dacă intervenția a fost una simplă, tot i s-a făcut anestezie generală.

Îndrăgitul actor nu a mai fost niciodată anesteziat în totalitate, așa că a avut mari emoții, recunoaște el. Din fericire, iată că totul a decurs bine, iar Vladimir Drăghia se află acum în faza de recuperare. Speră să respire normal în viitorul apropiat.

”Ieri (luni) am fost operat pentru deviația de sept. A fost o operație simplă, dar a necesitat anestezie generală. N-am mai fost anesteziat general, așa că am cam avut emoții, recunosc. Totul e bine, sper ca de acum să pot respira normal.”, a scris Vladimir Drăghia

Vladimir Drăghia, apel la donații pentru un spital de copii

Dincolo de vestea dată despre viața sa, Vladimir Drăghia a mai precizat că altul, de fapt, vrea să fie mesajul pe care îl trasmite. Concret, i-a îndemnat pe oameni să doneze pentru extinderea secției de cardio chirurgie, de la Spitalul Marie Curie, încât să se poată trata copiii cu afecțiuni cardiace.

”Altceva voiam să vă spun; extinderea secției de cardio chirurgie de la Spitalul Marie Curie are mare nevoie de susținerea noastră pentru a putea trata copiii cu afecțiuni cardiace.

Există o campanie foarte emoționantă pe tema asta, despre promisiunile pe care le facem copiilor, promisiuni care rămân pe hol cât cei mici sunt în operație, dar eu n-am avut inimă să intru mai mult în acest subiect”, a mai notat actorul.

Vladimir Drăghia și-a donat premiul de 100.000 de euro de la Exatlon

Actorul face adesea acte de caritate. În anul 2018, a surprins o țară întreagă după ce și-a donat premiul de 100.000 de euro, pe care l-a câștigat , de pe Kanal D. Vladimir Drăghia a oferit banii asociației MagiCamp, unde sunt mulți copii bolnavi, inclusiv de cancer.

”Nimic nu te poate pregăti pentru momentul ăsta. Aș vrea să le mulțumesc celor care au crezut în mine. Nu am câștigat eu, ci cauza pentru care am luptat. Sunt patru câștigători. Am avut ca norocul meu să fie mai mare. Le mulțumesc tuturor. La început am zis că voi dona jumătate dintre bani. (…) Cel mai important lucru pe care îl poți face cu banii este să îi donezi.

Cea mai importantă lecție este exemplul pe care îl poți da celor de acasă. Dacă eu am putut face asta după cinci luni de dormit pe scândură și mâncat orez, și voi puteți oferi un euro, un cuvânt bun și timp”, a spus Vladimir Drăghia după ce a aflat că este marele câștigător”, au fost cuvintele lui Vladimir Drăghia, în 2018, după ce a aflat că a devenit câștigătorul Exatlon.