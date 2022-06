Vladimir Drăghia revine în Republica Dominicană. Va prezenta o emisiune cunoscută

Vladimir Drăghia se va întoarce în Republica Dominicană. Protv i-a oferit șansa de a prezenta o renumită emisiune, care s-a bucurat de o audiență mare în trecut.

Vladimir Drăghia, actor și prezentator la Protv. Ce emisiune va modera

Concret, va fi prezentator al competiției ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, care se va filma de această dată în Republica Dominicană și nu în Africa, așa cum a fost în prima ediție, transmite

Aceeași sursă informează și că Vladimir Drăghia va juca și în serialul “Clanul”, difuzat din toamnă la Protv. Momentan, aceste informații sunt doar pe surse, postul de televiziune fiind reținut, deocamdată, în a oferi detalii din culise.

Vladimir Drăghia a fost câștigătorul Exatlon în 2018

Toată această schimbare pentru Vladimir Drăghia vine după ce în 2018 a fost câștigător al Exatlon, iar în 2019 sublinia că nu va mai dori să ia parte la un alt reality show, deoarece . Îi surâdea ideea de a mai fi actor, dar cu anumite condiții.

”Nu uitaţi că jumătate de an am fost plecat în Republica Dominicană la Exatlon. După aia, să mă fi chemat şi tot nu m-aş fi dus. Pentru că vreau să stau cu familia. Plus că sunt foarte mulţi actori care au terminat facultatea, care au tot drepul să meargă la casting şi să ia rolurile alea.

Eu mă mulţumesc cu ce am, am ajuns să fiu foarte conştient că am avut foarte mult noroc în viaţă şi mi se pare oarecum forţat să le fac pe toate. Ba chiar mai şi triez unele proiecte care-mi vin.

Chiar n-aş mai merge la reality show-uri. Sunt bine cu ce fac acum, prezint tot felul de evenimente, sunt imagine pentru tot felul de produse, majoritatea proiectelor pe care le am sunt pe sport, pe familie, pe viaţa pe care o am acum.

Şi în seriale aş mai juca doar în anumite condiţii. Depinde ce serial. Unde se filmează, cât timp se filmează, dacă pot să merg cu familia, sunt o grămadă de variabile de care trebuie să ţin cont. Sezonul al doilea de la “Exatlon” am fost antrenor şi mi-am putut lua familia, altfel nici nu m-aş fi dus. Acum, dacă m-ai întreba dacă aş mai merge la Exatlon, aş spune «Nu»”, spunea Vladimir Drăghia pentru Click! în 2019.