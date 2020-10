Vlăduța Lupău și-a întristat fanii de pe rețelele de socializare cu un mesaj neașteptat. Interpreta de muzică populară a anunțat public că a fost diagnosticată cu noul coronavirus.

Vlăduța este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească, având sute de mii de urmăritori în mediul online, acolo unde îi ține pe susținătorii ei la curent cu schimbările din viața sa și cu noile proiecte profesionale în care este implicată.

Recent, artista a făcut un anunț surprinzător și i-a înștiințat pe internauți că suferă de Covid-19, sfătuindu-i pe aceștia să se protejeze și să nu ignore simptomele pe care le prezintă, oricât ar fi de banale.

Vlăduța Lupău, diagnosticată cu Covid-19. Ce le transmite cântăreața fanilor

Vlăduța Lupău are o relație foarte apropiată cu fanii ei din mediul online, așa că, după ce a aflat că a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus, a făcut anunțul public, pe contul ei de Instagram.

Vedeta a declarat că s-a protejat mereu, neînțelegând cum a luat contact cu virusul. Cântăreața a mărturisit că nu a mai participat la evenimente, a evitat aglomerațiile și a respectat toate măsurile impuse de autorități.

Ulterior, aceasta i-a sfătuit pe urmăritorii ei să fie precauți și să nu ignore niciun fel de simptom. Interpreta de muzică populară a dezvăluit că a luat decizia de a face un test după a prezentat simptomele unei simple răceli.

„Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. 🦠✅ Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa 🙏🏼

Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare.

Cu siguranță întrebarea voastră la fel ca și a mea este “De unde am contractat virusul?” … nu știu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.

Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine! 😟🙏🏼”, a postat îndrăgita solistă pe contul ei de Instagram.

