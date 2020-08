Vlăduța Lupău este bucată ruptă din mama ei. Uite cum arată mama artistei

Se spune că așchia nu sare mai departe de trunchi. Este și cazul Vlăduței Lupău care seamănă izbitor cu mama sa. Cele două sunt foarte apropiate, iar asta se poate vedea din imaginile postate de artistă.

Într-un timp foarte scurt, Vlăduța Lupău a reușit să ajungă una dintre cele mai iubite artiste din România. Este apreciată de mii de fani pe rețelele de socializare și ocupă primele locuri din trending.

Astăzi, 27 august 2020, este ziua de naștere a mamei sale, eveniment pe care l-a împărtășit și cu fanii ei d epe Instagram. Artista a postat o imagine alături de mama ei pe care o iubește necondiționat.

Vlăduța Lupău și mama ei seamănă ca două picături de apă

Pe lângă cariera de invidiat de care se bucură, Vlăduța Lupău are o și frumusețe care întoarce capete pe oricunde merge, iar asta ar putea avea o singură explicație: gena bună. Acum, că a prezentat-o pe mama sa, se vede clar de la cine a moștenit frumusețea angelică.

Vlăduța este tare mândră de cea care i-a dat viață și își exprimă dragostea față de ea cu fiecare ocazie pe care o are. În plus, o răsfață cu tot ce are nevoie. Adepta micilor reutușuri faciale, Vlăduța, care a fost mulțumită de rezultatele pe care le-a obținut, a decis să o lase și pe mama ei pe mâna medicilor esteticieni, recent.

Artista se bucură de un succes nebun pe plan profesional. În doar cinci ore, a strâns aproape 100.000 de vizualizări la noul ei videoclip realizat pentru ultima piesă, Frumoase-s româncele.

Cântăreața este căsătorită cu portarul Adrian Rus de la CFR Cluj se bucură de aprecieri, îndeosebi în zona Ardealului. Mulți o compară cu Andra Măruță, care, uneori, cochetează cu acest gen muzical pe care l-a adoptat și Vlăduța.

