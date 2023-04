Vlăduța Lupău și Adi Rus nu s-au uitat la bani! Ce au făcut cei doi soți înainte de Paște

Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, nu s-au uitat la bani atunci când și-au rezervat vacanța în Ierusalim. Cazarea ,a locația aleasă de cei doi nu este una tocmai ieftină.

Vlăduța Lupău și Adi Rus nu s-au uitat la bani. Unde au mers înainte de Paște

Interpreta de muzică populară și partenerul ei de viață , chiar înainte de Paște. De data aceasta, cei doi soți au plecat în vacanță fără fiul lor, Iair, născut în august 2022.

Pe rețelele sociale, artista a recunoscut că îi este foarte dor de băiețelul ei și că vacanța a fost achiziționată de un an. În plus, cântăreața spune că aceasta ar putea fi prima și ultima vacanță fără Iair și că acum în înțelege pe părinții care au copii și îi iau cu ei în concediu.

“M-ați întrebat în multe mesaje dacă am mers în vacanță fără Iair. Răspunsul este da și cred că e prima și ultima vacanță pe care o avem fără el și asta din cauză că am luat cred că de aproximativ un an vacanța asta și așa a fost firma.

Ce dor îmi e de el. Cei care aveți copii sigur știți. Înainte nu știam nici eu și mai și judecam pe alții că merg cu copiii în vacanță. Vine o vreme când îți pare rău de ce ai zis”, a spus Vlăduța Lupău în mediul online.

Pentru această vacanță, Vlăduța Lupău și Adi Rus nu au ținut cont de bani. Cazarea nu este una foarte ieftină, astfel că o cameră pornește de la prețul de 130 de euro și crește în funcție de luxul ales, notează . Prețurile pot ajunge și la câteva mii.

Întâmplarea de care au avut parte Vlăduța Lupău și soțul ei în vacanță

Cântăreața și fostul fotbalist au decis să meargă la Ierusalim în scop spiritual, ajungând și la Mormântul Sfânt. Cei doi au vrut să ajungă în interiorul lăcașului de cult, însă , așa că biserica a fost închisă.

“Am venit la Ierusalim, din păcate am avut ghinionul să nu putem intra la Mormântul Sfânt, pentru că astăzi la evrei este Paștele și mă rog, biserica era închisă. Am înțeles că și preoții catolici se roagă în biserică. Dar o să încercăm să venim, oricum, mâine”, a spus Vlăduța Lupău pe .

În final, cei doi au reușit să intre în biserică, după cum se poate vedea din fotografiile postate pe rețelele sociale. Au vizitat și alte obiective, cum ar fi cel mai jos punct din lume, aflat la Marea Moartă. De asemenea, s-au bucurat și de plajă.

În urmă cu câteva săptămâni, cei doi au mai mers într-o vacanță, dar l-au luat și pe micuțul Iair. De data aceasta, destinația a fost una exotică, și anume Dubai.