Vlăduța Lupău, ținută de senzație la -10 grade: „Mi-a spus un om că semăn cu o păpușă”

Vlăduța Lupău a făcut senzație pe Instagram cu o ținută cu care a atras atenția tuturor fanilor de pe Instagram. Este vorba despre un port tradițional pe care artista îl îmbracă deseori, în special la filmări și la evenimentele pe care le are.

În timp ce se afla alături de orchestra sa, colegii cu care apare la evenimente sau în clipurile sale, Vlăduța Lupău a fost asaltată de oameni și a primit foarte multe complimente, în special pentru alegerea vestimentației, care este cu care se mândrește, dar pe care și oamenii o apreciază foarte mult.

Și pentru că respectă tradiția și este cu adevărat o solistă care apare cel mai des în port tradițional românesc, ea a fost comparată cu o păpușă, fiind considerată foarte frumoasă de trecători. Ce-i drept, machiajul pe care Vlăduța Lupău l-a ales pentru aceste filmări este unul care îi scoate ochii în evidență, dar și trăsăturile fizice.

La cei 28 de ani pe care îi are, cântăreața de muzică populară din zona Ardealului a reușit să devină celebră în toată România pentru vocea sa.

„Azi la filmări, un om mi-a spus că seamăn cu o păpușă❤️ voi ce ziceți?”, a menționat Vlăduța în dreptul imaginii.

Cântăreața a ales pentru acest clip să poarte opinci tradiționale, chiar dacă afară era foarte frig și pășea direct pe zăpadă.

Vlăduța Lupău cântă de la 4 ani

„Împrejurările care m-au făcut să aleg acest fain drum au fost date de soartă. De ce zic asta?! Pentru că părinții mei lucrau de zori şi de asta m-au dat la Clubul Copiilor din orașul meu natal, Şimleu Silvaniei; ca să petrec timpul cu copii făcând diferite activități.

Acolo, spre marele meu noroc , am „bătut” la o uşă unde scria „Folclor”. Păşind acel prag, am întâlnit omul care stă la baza a tot ceea ce înseamnă azi „Vlăduța Lupău”. Am întâlnit-o pe doamna profesor Cornelia Neaga, căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce azi însemn ca artist”, mărturisea artista.

De-a lungul timpului, Vlăduța Lupău a câștigat numeroase premii. : Premiul I – Festivalul Național Rapsodia Românească, Premiul I – Festivalul Național Maria Lătărețu, Premiul III – Strugurele de Aur, Marele Premiu Festivalul Național de Cătănie, Marele Premiu Maria Tănase și Premiul de Popularitate Mamaia Folclor.