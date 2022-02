Naționala feminină de volei are selecționer spaniol, fan Real Madrid: ”Trăiesc fiecare fază de joc”

Guillermo Naranjo Hernandez este noul selecționer al echipei naționale feminine de volei a României. În vârstă de 44 de ani, spaniolul a avut concurență serioasă pentru a prelua banca ”tricoloră”.

11 antrenori au fost pe lista oficialilor Federației Române de Volei (FRV), care au optat într-un final pentru Hernandez. Obiectivul acestuia este calificarea la Campionatul European din 2023.

Guillermo Naranjo Hernandez nu este la prima aventură în România

Tehnicianul spaniol nu este un nume necunoscut fanilor sportului la fileu din țara noastră. Guillermo Naranjo Hernandez a mai antrenat în urmă cu patru ani în România, pe CSM Târgoviște și a mărturisit că este încântat de noua lui poziție în cadrul FRV.

”Am antrenat aici un an și a fost unul dintre cei mai frumoși ani ai carierei, pentru că am întâlnit oameni deosebiți. Imediat ce am pus piciorul în România, aceleași frumoase impresii, oamenii la fel de drăguți, domnul președinte, oamenii din federație.

E un început foarte bun. România are un viitor foarte frumos în volei, are multe jucătoare tinere care, sub îndrumarea corectă și cu sprijinul federației – și văd că noua conducere vrea să facă multe lucruri frumoase – pot avea un viitor strălucit”, a declarat Guillermo Naranjo Hernandez, noul selecționer al naționalei feminine de volei a României.

Marele atu al lui Hernandez este acela că spaniolul a acceptat o ofertă mult sub pretențiile financiare ale contracandidaților lui, iar acest aspect a fost decisiv în alegerea reprezentanților FRV de a-i oferi postul de selecționer.

”Domnul Naranjo a avut un lucru un plus față de ceilalți contracandidați, pentru că a spus că în special în primul an nu îl interesează în mod deosebit partea materială, ci vrea să demonstreze ceea ce are de făcut.

Să vedem dacă într-adevăr lucrurile sunt corecte și apoi să facem un contract pe o perioadă mai lungă. Deci contractul este pe un an. Iar obiectivul este calificarea la Campionatul European 2023”, a explicat Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Vrea să o convingă pe Alexia Căruțașu să joace în continuare pentru România

Noul selecționer al României a dezvăluit că principalul său obiectiv, în afara terenului, este acela de a o convinge pe Alexia Căruțașu să joace în continuare pentru țara noastră.

a anunțat la începutul acestui an că va cere cetățenia turcă pentru a îmbrăca tricoul echipei naționale de pe malul Bosforului. Sportiva și-a motivat gestul acuzând FRV că nu face nimic pentru dezvoltarea sportului la fileu în România.

”O să fac tot ce ține de mine ca ea să se simtă confortabil și să se convingă că avem un program nou, o nouă viziune, în care vrem ca jucătoarele să simtă că sunt importante, pentru că altfel și federația ar avea de suferit.

Vrem ca ea și nu numai ea, ci toate jucătoarele, să înțeleagă că sunt importante, că opinia lor este importantă, sănătatea și viitorul lor sunt importante și că noi suntem aici pentru a ne asigura că evoluția lor crește”, a punctat Guillermo Naranjo Hernandez.

Selecționerul spaniol va avea secunzi din România

Guillermo Naranjo Hernandez a sosit luni în România, iar în perioada imediat următoare acesta urmează să-și difinitiveze staff0ul tehnic din care vor face parte doar antrenori (secunzi) din țara noastră.

”Staff-ul este încă în discuții. Cerința noastră a fost ca staff-ul să fie format din antrenori români, pentru că avem nevoie să crească și antrenorul român. Cerință pe care am avut-o și la celălalt antrenor.

Singurul străin pe care îl va aduce este preparatorul fizic, care este grec. Sunt o echipă, de regulă sunt lucruri pe care ei deja le-au stabilit, știu ce au de făcut, și atunci noi nu putem interveni”, a explicat Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Prima acțiune a noului selecționer va avea loc la începutul lunii mai, când se va pregăti participarea la meciurile din Golden League, iar în vară vor avea loc al Campionatului European de anul viitor.

Cine este Guillermo Naranjo Hernandez

Noul selecționer al echipei naționale a României este la a doua experiență pe banca unei prime reprezentative. În perioada 2018 – 2021 Hernandez a mai pregătit naționala Greciei, cu care a participat la ultimele două turnee finale ale Campionatului European.

În 2019 a încheiat competiția pe locul 14, iar în 2021 pe poziția a 22-a. În sezonul 2018/ 2019 spaniolul este antrenorul echipei feminine SC Potsdam, vicecampioana Germaniei.

Anterior a mai antrenat-o și pe Allianz MTV Stuttgart, cu care a cucerit Cupa Germaniei (în 2015 și 2017) și Supercupa Germaniei (2016). În sezonul 2017/2018 a pregătit-o pe CSM Târgoviște cu care a terminat pe locul 4 în Campionatul Național al României. Guillermo Naranjo Hernandez a activat un sezon și în campionatul Poloniei, la Enea PTPS Pila.

Acesta a mărturisit că este fan al echipei de fotbal Real Madrid, chiar dacă nu îl simpatizează în mod deosebit pe Cristiano Ronaldo, fostul star de pe Santiago Bernabeu. Totuși, dacă ar fi pus să aleagă între portughez și marele său rival, argentinianul Lionel Mesi, spaniolul îl alege pe fotbtalistul lusitan.